Lista Odebrecht para superar escándalo, por cerrar aquí capítulo pronto y su blindaje vs corrupción

EL MILLONARIO CASO de corrupción de Odebrecht que estalló en 2015 ha sido muy documentado, puesto que la reprobable práctica de sobornos involucró incluso a funcionarios de altos vuelos en muchos países de AL.

Se corroboró el rol de 77 ejecutivos hoy en la cárcel y en proceso como Marcelo Odebrecht, nieto del fundador, y la compañía ha pagado millonarias multas incluso en EU.

La reputación de la brasileña con presencia en 25 países y 79 mil 600 empleados está por los suelos. Ha pagado el precio: su facturación que llegó a significar más de 44 mil millones de dólares, se desplomó el año pasado a sólo 25 mil 700 millones de dólares.

Odebrecht, que preside Emilio Odebrecht, con 73 años de historia, es más que una constructora. Está también en el negocio petroquímico con Braskem, en agroindustria, transporte, energía y manejo de agua.

Solo sus ingresos en construcción cayeron el año pasado 60% para significar 5 mil 500 millones de dólares.

En muchos países ya se le exoneró como en EU, Suiza, Brasil, Panamá, Dominicana, Ecuador. Hay avances en Perú y rezagos en expedientes como el de México, que lleva la PGR de Raúl Cervantes.

Aquí la multinacional es encabezada por el ingeniero Luiz Gordilho, de 42 años, con 17 en la compañía. Estuvo muy involucrado en la construcción de Ramones II y Etileno XXI. Es parte de una nueva generación.

En ese cambio Newton Souza dejó el timón operativo global a Luciano Nitriniya en el contexto de una firma que aceptó la culpa, encontró a los culpables y ahora tras aprender de los errores busca evolucionar.

El punto es que Odebrecht nunca más se vea involucrada en temas de corrupción. Ya se implementó un “compliance system” o sistema de cumplimiento con el que se hará imposible que se repitan ilícitos, puesto que ya hay un mecanismo para detectarlos, investigarlos y castigarlos.

La nueva cabeza de esa oficina con amplias atribuciones es Mike Munro, estadunidense experto en ese quehacer desde hace más de 10 años en firma como Dow Chemical, Baker Hughes, entre otras.

Gordilho acompañado de Glelber Faria, cabeza de finanzas de Odebrecht México, tiene la expectativa de que el expediente de las prácticas ilegales detectadas en México quede resuelto en el corto plazo.

El punto, dice, es lograr aquí un “borrón y cuenta nueva” para “dejar de cargar la cruz” de los errores del pasado.

Con 25 años aquí, Odebrecht ha realizado unas 13 obras básicamente en infraestructura.

En los últimos 4 años aportó más de 3 mil millones de pesos en impuestos y llegó a generar hasta 8 mil empleos con Ramones II.

Como en toda AL, amén de que la inversión en construcción ha caído, debido al escándalo también su tren de proyectos se ha precipitado.

Sin embargo, Gordilho muestra su confianza en retomar el paso, máxime que “México necesita más compañías que aporten” a la actividad y obvio también se apunta para aprovechar la reforma energética.

Así que la brasileña, pese a todo, levanta la mano.

***

HOY LUNES LA CONSAR de Carlos Ramírez Fuentes dará a conocer los resultados de una encuesta que se realizó en 9 ciudades para evaluar cómo va el conocimiento acerca de las afores y el retiro. Si bien se detectó que hay una mayor conciencia para ahorrar hacia la vejez, por ejemplo con el ahorro voluntario, aún hay un largo tramo que recorrer en aspectos más específicos como comisiones, rendimientos, saldos, desafíos del sistema, máxime que la edad del retiro para el grueso de los trabajadores ya no será a los 60 años. Es evidente que los miembros de la AMAFORE, que preside Carlos Noriega, deberán tener un mayor compromiso en difusión. Con una utilidad anual de 10 mil millones de pesos, digamos que es más que obligado.

***

MÁS ALLÁ DE que el Ferrocarril del Istmo, que lleva Gustavo Baca, también es víctima recurrente de la delincuencia, la propia SCT hace ver que no hay intención de suspender su operación. Evidentemente en la dependencia que lleva Gerardo Ruiz Esparza hay preocupación, ya que la criminalidad también afecta a Ferrosur. De hecho hoy la industria representada por la AMF, que lleva Iker de Luisa, se va a reunir con Renato Sales, comisionado de seguridad. La idea es definir acciones concretas. Participará Yuriria Mascott, subsecretaria de SCT, y en junta por separado hará lo propio CANACAR, que preside Rogelio Montemayor y que lleva José Refugio Muñoz. Y es que la inseguridad se ha desbordado.

***

EL TEMA DE HOMEX se complica en EU. La semana pasada en una Corte en California, la SEC ingresó un recurso para hacer cargos de fraude financiero contra Gerardo de Nicolás, su ex presidente; Carlos Javier Moctezuma, ex director financiero; Ramón Lafarga, ex contralor, y Noé Corrales, ex director. Lo que sucede es que se encontraron nuevos elementos en la sobrefacturación realizada a partir de casas que nunca se construyeron o vendieron. El nuevo expediente va a contraposición de un arreglo previo que HOMEX había alcanzado.

***

RESULTA QUE IGOR Rossette es el nuevo vicepresidente de tecnología de Televisa de Emilio Azcárraga. El experto, muy ligado a la transformación en sistemas del IMSS, trabajó ahí por unos 6 años, primero en el área de TI y luego en prestaciones económicas.

