Prevalece golpe a transporte y mensajería en Monterrey por reglamento, amparos e invaden ámbito de SCT

DESDE EL AÑO pasado el transporte de carga y las compañías de mensajería batallan con el reglamento de tránsito que acordaron los 10 municipios del área metropolitana de Monterrey.

Con éste se restringió la circulación de vehículos de carga pesada a unas cuantas vías que son la “red troncal”, pero además se prohibió la movilidad incluso en esas avenidas de 6:30 a 9:30 y de 18:00 a 20:00 horas.

Los municipios se reservan además la facultad de otorgar permisos a los transportistas, aunque para ello hay que pagar.

El asunto vaya que ha generado polémica. Aún se mantienen los amparos de muchas compañías y CANACAR que preside Enrique González y que lleva José Refugio Muñoz no ha quitado el dedo del renglón para que se modifiquen esas reglas.

A esa lucha se ha sumado la Asociación Mexicana de Mensajería (AMMPAC) que preside Adriana Valadez, ya que operar en esa zona se ha hecho complicadísimo para sus agremiados.

En esa tesitura están Estafeta que preside José Antonio Armendáriz, FEDEX de Jorge Torres, DHL de Antonio Arranz, UPS de Agustín Picado, RedPack de Edmundo Vergara, Aeroflash de Jaime Moreras.

Todas mueven documentos oficiales, escritos de término, medicamentos controlados, muestras de laboratorio, prótesis, valijas diplomáticas, refacciones y otros requerimientos para entregar al día siguiente.

Es improbable que alguien haya pagado el derecho para circular. Tiene un costo mensual de 6 mil pesos por unidad y por municipio, o sea que si el vehículo se mueve por las 10 demarcaciones el costo se eleva a 60 mil pesos cada 30 días y a 720 mil al año, lo que es ridículo.

Pero además lo que ha sucedido, es que los transportistas han tenido que sustituir su tractocamión de una caja por “11” camiones que quedan exentos de la restricción. Este último número se eleva a 22 con el doble remolque.

En ese sentido la mejora de la movilidad en esos municipios no se ha dado y en cambio se ha afectado un “hub” desde el que se mueve carga a Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria.

COFECE de Alejandra Palacios ya cuestionó la medida, pues se considera que lastima la competitividad de las empresas.

Tenga en cuenta además que en esa zona hay muchas terminales de carga, porque además reciben mercancía por avión, misma que debe ser transportada desde Apodaca, que es en donde está la terminal aérea.

Hasta ahora los presidentes municipales de los 10 municipios que abarca el reglamento no han dado su brazo a torcer y en su momento Jaime Rodríguez “El Bronco” eludió el expediente que incluso podría tener implicaciones federales.

Y es que los municipios no tienen facultades para regular el transporte, asunto que en todo caso correspondería a la esfera de la SCT de Gerardo Ruiz Esparza.

El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha querido tampoco involucrarse y el riesgo es que dicha práctica se lleve a otros municipios del país en detrimento de la competitividad que requiere el transporte terrestre para mover la carga.

***

LE PLATICABA del proceso que sigue Televisa que preside Emilio Azcárraga Jean para desprenderse de PlayCity que dirige José Antonio García, que es su negocio de juegos y apuestas. La operación encaja en la determinación que tiene la empresa televisiva que llevan Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia de vender aquellos activos que no son estratégicos. En esa misma tesitura considere cierto interés de Televisa por desprenderse también de su negocio editorial que comanda Porfirio Sánchez. Con 150 títulos y no obstante que opera con números negros, se conoce que la rentabilidad de Televisa Editorial ha bajado por el cambio disruptivo que se vive. Entre sus revistas están TVyNovelas, Vanidades, Caras, y maneja otras como Cosmopolitan, Seventeen, Harper’s Baazar, Marie Claire y National Geographic. Los negocios no principales de Televisa contribuyen con un 9% de la facturación.

***

Y EN UNA de las operaciones de “hackeo” más relevantes que han afectado a la banca, ahora a través del SPEI, el factor común de autoridades y bancos es la falta de transparencia. A la fecha no hay claridad del número de instituciones afectadas y menos del monto. Se ha hablado de Banorte de Marcos Ramírez, Citibanamex de Ernesto Torres Cantú, BBVA Bancomer que lleva Eduardo Osuna. También se mencionó a BanBajío que lleva Carlos de la Cerda que ya lo desmintió. Hay cifras que ubican el descalabro entre 300 y 400 millones de pesos, aunque no son precisas. Lorenza Martínez, cabeza del Sistema de Pagos de BANXICO, reconoció el viernes que hubo transferencias no autorizadas. Ayer la ABM que preside Marcos Martínez solo se refirió a retrasos del SPEI y omitió reconocer la intromisión de terceros en sus sistemas. Dijo que no dispone de “conclusiones documentadas”. En otras latitudes en situaciones similares la información ha fluido, a diferencia de la opacidad del caso.

***

AHORA RESULTA QUE la fecha del 17 de mayo para que Donald Trump entregara al Congreso lo negociado en el TLCAN ya era conocida por propios y extraños, y en realidad no fue un ultimátum. La prueba es el alto que hicieron esta semana los negociadores Ildefonso Guajardo, Chrystia Freeland y Robert Lighthizer, dado que en los temas álgidos no se ha podido avanzar.

aguilaralberto@prodigy.net.mx