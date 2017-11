Agrupa México en 5 los desafíos del TLCAN, Trump al final, IP con republicanos y KCS voto a favor

AYER ARRANCÓ LA 5° ronda del TLCAN con trabajos que se intensificarán a partir del viernes y hasta el martes.

El que no haya reunión ministerial entre Ildefonso Guajardo de ECONOMÍA, Robert Lighthizer y la canciller Chrystia Freeland, dará un poco más de espacio para avanzar en las 30 mesas habilitadas.

No se esperan grandes novedades fuera de que México va a solicitar mayor información a EU respecto a sus propuestas más controvertidas, como lo informó el propio Guajardo.

En el ínter la IP vía el “cuarto de junto” a cargo de Moisés Kalach no ha dejado de cabildear a la par de su contraparte estadunidense, para que el TLCAN se preserve.

Ayer se aprovechó en Houston el “North American Energy Forum” en donde estuvieron los titulares de energía de los tres países: Pedro Joaquín Coldwell, James Gordon Carr y Bobby Tudor de Canadá. Hubo un apoyo unánime al TLCAN.

Por la tarde Kalach y su equipo viajaron a Austin a la Conferencia Anual de la Republican Governors Association (RGA) en donde estuvieron los gobernadores de Alabama, Arkansas, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New Mexico, Oklahoma, South Caroline, Tennessee, Texas, por citar algunos.

Varios son aliados de Donald Trump y a estas alturas muchos han recibido cantidad de pronunciamientos de la IP que alertan del riesgo de cancelar el NAFTA.

El martes Patrick Ottensmeyer mandamás de Kansas City Southern se sumó a esa andanada en un artículo en el Wall Street Journal. Narra un reciente encuentro con Lighthizer. Ahí el funcionario cuestionó al ejecutivo respecto a la importancia del NAFTA para sus hijos y nietos. En el artículo titulado “Yes, NAFTA is good for my children” dio la respuesta.

KCS y el sector ferroviario mexicano están más que a favor del TLCAN por su obvia relación con el comercio.

Ottensmeyer manifiesta su confianza del significado que tiene y tendrá el NAFTA para sus tres hijos y futuros nietos.

Hace ver que cada día el comercio entre los tres países es de 3 mil 300 millones de dólares (mdd), o sea 1.2 trillones de dólares al año. Además la mitad de las importaciones de México y Canadá se realizan con EU.

Para el rubro agrícola el TLCAN es nodal ya que sus exportaciones a México y Canadá se han cuadriplicado hasta los 38 mil mdd.

Canadá y México también son los principales mercados para las manufactureras de EU con compras por 500 mil mdd al año.

Así que la IP de México y EU buscan resquebrajar las ideas proteccionistas de Trump.

Por ahora la mayoría de los analistas estiman que el TLCAN seguirá adelante.

En el equipo de México se ha dividido en 5 grupos los asuntos que se negocian en el TLCAN: la modernización con lo laboral y ambiental, lo relacionado con TPP por ejemplo comercio electrónico, temas de interés de EU como medidas fitosanitarias y de Canadá lo que hace a equidad de género.

El quinto conjunto es el más complicado. Se vincula con lo que busca Trump para equilibrar su déficit comercial: reglas de origen, solución de controversias, plazo, el acuerdo y temporalidad a ventas agrícolas.

Este apartado quedará al último en una agenda que seguirá en Washington del 11 al 15 de diciembre (sexta ronda) y a mediados de enero la séptima en Ottawa. Veremos si hay más claridad.

Como quiera el sector privado no va a claudicar.

***

POR DESGRACIA EL Tren Suburbano México-Toluca no podrá iniciar el año próximo como estaba previsto, más allá de la buena disposición de la SCT de Gerardo Ruiz Esparza. Expertos hacen ver que ni siquiera se tiene el 100% de los derechos de paso liberados y un túnel de doble vía para acceder a Santa Fe está a menos de la mitad. Sirva señalar que el desfase de calendarios es común en este tipo de obras, máxime que la seguridad va primero.

***

AHORA SÍ MAÑANA habría reunión en CONASAMI de Basilio González para retomar el aumento extraordinario al salario mínimo. Se estima que el alza será marginal, dada la alerta de BANXICO de Agustín Carstens.

***

EL GRUPO COLOMBIANO SURA que preside David Bojanini concluyó ayer una transacción entre dos de sus filiales. El negocio de seguros de vida que manejaba SURA Asset Management que lleva Ignacio Calle, fue adquirido por su firma de seguros Suramerica a cargo de Gonzalo Alberto Pérez. De esta forma esta última ampliará su cartera y la parte vendedora se focalizará en su expertis en pensiones, ahorro e inversión. La transacción fue por 20.6 millones de dólares. Aquí Suramérica llegó en 2016 con Seguros SURA que tras las aprobaciones del caso contará con 200 mil clientes y primas por 200 millones de dólares.

***

LA NOVEDAD ES que la inglesa UBM, líder global en exposiciones que comanda aquí Jaime Salazar Figueroa acaba de cerrar la compra de dos congresos muy importantes en lo que hace al ámbito de energía: MIREC (México International Renewable Energy Congress) y AIREC (Argentina International Renewable Energy Congress). Ambas eran la también británica Green Power Global. UBM que llegó a México hace 5 años reforzó con ello su énfasis para apoyar lo relacionado con energía renovable. MIREC es la exhibición más grande en el país de energía limpia. En 2018 del 21 al 25 de mayo será su séptima edición.

