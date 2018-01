KIA la gran ganadora en el mercado de autos en 2017, pierden Nissan, GM, VW y Ford sigue en picada

SI BIEN EN 2017 las ventas internas del rubro automotriz terminaron en un millón 530 mil 317 unidades, cifra que significó una caída del 4.6%, aún así fue el segundo mejor año en la historia de ese negocio, solo superado por el 2016 cuando se llegó a un millón 603 mil 672 coches vendidos.

Ya tanto la AMIA que comanda Eduardo Solís como AMDA de Guillermo Prieto y que lleva Guillermo Rosales, señalaron sin embargo que el comportamiento interno de ese negocio muestra un cambio de ciclo, lo que significa que en este 2018 tampoco se puede ser optimista.

Obviamente en un mercado tan competido como el de México en donde coexisten 42 marcas, el año pasado hubo ganadores y perdedores.

Entre los primeros sobresale por mucho la coreana KIA que encabeza Horacio Chávez. Sus ventas crecieron 49% y ya tiene el 5.7% del pastel, contra 3.6% del 2016.

Otras ganadoras son Toyota de Thomas Sullivan que pasó de 6.5% a un 6.9% y desplazó a FCA que lleva Bruno Cattori que igual avanzó del 6.5% al 6.6%, en tanto que Honda a cargo de Hiroshi Shimizu subió del 5.5% al 5.8%.

Por el contrario la japonesa con más antigüedad que es Nissan a cargo de Mayra González ligó un segundo año con pérdida de participación. Cayó al 23.8% del 25% que tenía en 2016 y 25.7% del 2015.

En 2017, aunque mantuvo su liderazgo, vendió 9.1% menos autos que el año anterior.

A GM de Ernesto Hernández tampoco le ha ido bien. Como número dos de las industria, terminó con un 16.9% del pastel vs 19.2% que tenía en 2016. Sus ventas cayeron 16%.

VW de Andreas Hinrichs sostuvo su tercer sitio, pero con 15.3% vs 15.4% de un año antes.

Sin embargo el caso más dramático es el de Ford que comanda el argentino Gabriel M. López. Esta firma que estuvo en el ojo del huracán al anunciar la cancelación de su planta en SLP, esto dadas las presiones de Donald Trump, volvió a bajar su participación que en 2010 se encontraba en 10%.

Al terminar 2017 ya solo tiene un 5.3% de las ventas automotrices del país, no obstante que llegó a México en 1925 y que es líder en EU.

El año pasado sus ventas cayeron 17.7% y se situaron en 81 mil 698 unidades. En 2016 sucedió algo parecido para estar en 6.2% del pastel y en 2015 estaba en 6.5%.

La prioridad de la armadora es mantener su rentabilidad. Para ello ha homologado sus precios a los de EU, cuando la realidad de una economía es muy diferente a la otra.

Además la mezcla de producto no ha sido la más adecuada, lo que le ha ocasionado perder su liderazgo en lo que son pick-ups e incluso en autos compactos y subcompactos, frente a las coreanas y japonesas.

En muchos casos su equipamiento encarece sus unidades frente a una competencia que se ha mostrado más cuidadosa y que ha logrado arrebatarle ventas.

También se cuestionan sus políticas hacia la red, que obviamente ha perdido rentabilidad, en tanto que en materia de mercadotecnia se habla de propuestas comparativamente menos atractivas que la competencia.

De ser Ford durante años una de las tres líderes, hoy ocupa la octava posición.

Así que 2017 resultó más complicado para algunas armadoras.

MUY A LA callada a mediados del año pasado se cerró una transacción inmobiliaria ligada con la casa matriz que ha tenido por más de 30 años en México la estadunidense P&G que dirige Marcio Andreazzi. Son unos 60 mil metros cuadrados en Bosques de las Lomas. La propiedad fue adquirida por GICSA que preside Elías Cababie en unos 112 millones de dólares. La idea es construir vivienda horizontal y vertical de lujo. P&G a su vez ya comenzó los preparativos para relocalizarse en Interlomas.

MÁS ALLÁ DE que Guerrero fue incluido en la última alerta del Departamento de Estado de EU, Evodio Velázquez, presidente municipal de Acapulco, no tiene intención de bajar la guardia para acrecentar la llegada del turismo internacional a ese alicaído puerto. Hoy este segmento apenas significa el 10% de los visitantes. Los cruceros ya regresaron y suman 51. Se ha buscado mejorar la imagen del puerto con policía certificada y un 911 para responder a cualquier abuso contra el turista. Igual se ha trabajado en acrecentar del agua en las playas, y como un atractivo adicional para atraer visitantes religiosos, se construye un Cristo en el Cerro de La Paz, que será el más grande del mundo con 57 metros de altura. Tema nodal es la conexión aérea. Ahora mismo negocia con Volaris de Enrique Beltranena un vuelo desde Chicago. Ya opera también Interjet de José Luis Garza desde LA y Delta desde Houston. Hace unos días se retomó la conexión con Canadá, mediante vuelos charters desde Montreal, vía la aerolínea Sunwing. El reto no es fácil y requerirá continuidad.

TÓMELO CON SUS reservas, pero en el ámbito del futbol se asegura que el Monterrey que preside el ex jugador Duilio Davino, ya no renovaría su contrato con Televisa que dirigen Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. Este fue uno de los 4 equipos que se opusieron a la última venta de derechos del Mundial de Futbol. Los otros son Pachuca, León y Lobos BUAP. En ese sentido no se descarta la llegada de “los Rayados” a Fox o ESPN para la próxima temporada. Habrá que ver.

