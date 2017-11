Lista iniciativa para nueva Ley de Mejora Regulatoria, pronto al Congreso y reuniones en Riviera Maya

LE PLATICABA del par de reuniones que se celebraron casi de forma simultánea en la Riviera Maya en torno a los esfuerzos que se hacen en México y AL en materia de mejora regulatoria.

Por un lado estuvieron ahí los representantes de 8 países de AL y de Canadá en lo que fue la 5ª reunión en la materia. La idea es conformar una red de autoridades nacionales orientada a alinear propósitos, a fin de lograr eficiencias.

Mario Emilio Gutiérrez titular de COFEMER fue designado junto con Perú, representado por Rosa Maribel Gómez Trujillo, para seguir adelante con la integración de una red en la que de entrada están México, Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica y El Salvador que será la siguiente sede.

En la consolidación de esta alianza, fueron testigos representantes de organismos internacionales que obviamente son promotores como el BID en la persona de Pedro Farías y la OCDE a través de Céline Kauffmann.

Pero además se realizó la 39 Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria con 24 entidades federativas y que fue inaugurada esta misma semana por Ildefonso Guajardo, titular de ECONOMÍA.

Estuvieron por ahí Juan Pablo Castañón del CCE, Alejandro Delgado del INADEM, Francisco Javier Acuña del INAI, el consejero jurídico adjunto de Presidencia, Manuel Mac Farland y Luis Foncerrada del CEESP, organismo que realizó el último reporte de Observatorio Nacional, en donde quedó claro que aún hay todo por hacer en desregulación.

Este es un expediente vital para familias y empresas, porque hace más fácil el día a día. También reduce costos y eleva la productividad. De ahí el énfasis que se le ha dado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Obviamente no se parte de cero, puesto que se ha trabajado desde hace décadas, máxime la firma del TLCAN hace más de 20 años.

Lo más relevante es que este año se logró una reforma constitucional que da soporte a la labor que se requiere hacer, ya no solo con el gobierno federal, sino con los estatales y municipales.

La nueva ley que se ha discutido desde enero y que comenzó a concebirse hace un par de años, prácticamente ya fue avalada por la Presidencia, y se espera que se pueda presentar al Congreso en los próximos días.

Hay que reconocer que ECONOMÍA y COFEMER han tenido que vencer muchas resistencias, aunque el propio CCE ha apoyado fuerte para crear un marco legal general y ya no solo federal que involucre a todas las instancias de gobierno.

Aunque ya se ha hecho mucho cabildeo legislativo, habrá que reconocer que de cara a las elecciones del 2018, los políticos ya tienen su mirada en otros menesteres.

Aun así hay la esperanza de que en este periodo los diputados puedan avalar la iniciativa para modificar la Ley de Mejora Regulatoria y quizá para el próximo año replicar el éxito en el Senado, puesto que por voluntad no para.

Así que habrá que darle tiempo al tiempo, pero los esfuerzos para contar con un marco legal más robusto que ayude a reducir las cargas regulatorias en el país parecen caminar.

***

YA TERMINÓ OCTUBRE y el expediente relacionado con el aumento adicional al salario mínimo sigue pendiente. Le comentaba de las reticencias que hay al interior del CCE de Juan Pablo Castañón. Varios de sus miembros no están convencidos de la necesidad de otorgar otro incremento ya tan cercano al cierre del año. Hay un choque con COPARMEX que preside Gustavo de Hoyos. El factor que ahora se esgrime es la presión inflacionaria que se vive en la economía. Dado el nivel del tipo de cambio, no necesariamente la tendencia del avance de los precios declinará. Hasta ahora BANXICO de Agustín Carstens y muchos analistas tienen confianza en que esto último no ha cambiado, pero es un tema de pronósticos reservados, máxime que la incertidumbre con el TLCAN.

***

LE ADELANTABA HACE unos días acerca de los preparativos que ya realizaba Grupo México Transportes que preside Germán Larrea y que lleva Alfredo Casar para efectuar una millonaria oferta bursátil, con lo que debutará esta compañía en la BMV que preside Jaime Ruiz Sacristán. De hecho ya se inició el “road show” y todo indica que el precio se fijaría el próximo 9 de noviembre. La operación andaría en poco más de mil millones de dólares, por lo que será la colocación más influyente del año. La holding es la propietaria del 74% de Ferromex, 100% de Ferrosur y los trenes en EU, Texas Pacific y Florida East Coast Railways. De hecho parte de los recursos servirán para cubrir el pago de esta última que se adquirió apenas en marzo. Los líderes de la operación son Bancomer que preside Luis Robles Miaja y el Credit Suisse que comanda Pedro Jorge Villarreal.

***

LE DABA CUENTA de la asamblea que hubo el martes en CONCANACO que preside Enrique Solana. El punto fue desahogar un buen número de pendientes por los juicios que ha interpuesto Juan Carlos Pérez Góngora. De unos 279 delegados que asistieron, solo 25 están con este último. Dio fe el corredor público Miguel Ángel Camposeco. Dada la concurrencia el quórum total fue del orden del 58.1% y el grueso dio su aval a la mayoría de los puntos de la orden del día. Obvio quedó pendiente el tema de la elección del nuevo presidente de esa confederación.

aguilaralberto@prodigy.net.mx