Refuerza The Home Depot su “tienda on line”, lista en marzo, más a profesionales y 1,700 mdp en 2018

PARA EL COMERCIO, el año pasado fue complicado, dada la caída del consumo, la incertidumbre, la inflación y el encarecimiento del crédito.

Aunque esta situación se hizo más evidente en el último tramo del año, se espera que los miembros de ANTAD de Vicente Yáñez terminen con un crecimiento de un 2%.

Pese a todo, el grueso de los actores de ese negocio no han bajado la guardia. Es el caso de la especialista en proveeduría para mejoras del hogar, The Home Depot. En 2017 invirtió mil 700 millones de pesos para ensanchar su red aquí, que ya suma 122 tiendas.

La estadunidense, que preside Craig A. Menear, se comprometió con el TLCAN. El grueso de sus 2 mil unidades está en la región: mil 900 en EU, 180 en Canadá y las de nuestro país, a donde llegó en 2001.

En junio hubo cambio de timón aquí. Ricardo Saldívar, quien estuvo al frente 16 años, se retiró. Fue relevado por Sergio Gutiérrez, ejecutivo que ha colaborado con esa firma por 13 años.

Nacido en la CDMX, tiene cuatro décadas en Monterrey. De 52 años, CP de profesión, antes llevó recursos humanos y el área financiera.

The Home Depot factura casi 75 mil millones de dólares. Nació en 1978 y fue fundada por Bernie Marcus y Arthur Blank.

Aquí el año pasado cumplió sus metas y creció a ritmo de un dígito. Ya completó 56 trimestres consecutivos con números positivos.

Para este año su expectativa es mantener una dinámica similar, pese a las vicisitudes, entre ellas la inflación, rival a vencer por BANXICO de Alejandro Díaz de León.

En su caso la depreciación del peso no le afectó más que a otras compañías nacionales, puesto que el 85% de su proveeduría es nacional.

Su filosofía es ofrecer artículos al mejor precio todos los días. Con 15 mil 600 empleados, ya cubre los 32 estados del país.

Este año su prioridad será el desarrollo a fondo de su tienda en línea para responder a un cliente que hoy decide cómo, cuándo y dónde comprar.

La inversión programada para 2018 será otra vez de mil 700 millones de pesos. Aunque se crecerá en 2 o 3 unidades y se orientarán recursos a la mejora de las tiendas, el foco nodal será el de una plataforma “omnicanal”.

La nueva tecnología estará lista este mismo trimestre para responder al agresivo avance de doble dígito que muestran las ventas en línea.

En el “up grade” de su actual plataforma será posible acceder desde cualquier dispositivo incluido el celular, y también se responderá a los profesionales de la construcción que hoy son parte nodal del negocio.

La parte logística también se ha apuntalado junto con los proveedores para entregar en tienda un pedido en máximo 4 horas o bien a domicilio si así se desea, al día siguiente.

Aunque The Home Depot abre sus tiendas de 7 a 10 de la noche, su plataforma on line dará acceso todo el año a un catálogo de 23 mil productos.

La compañía a su vez accederá a una mayor productividad al no tener que invertir en espacios adicionales de anaqueles.

La opción on line tendrá un catálogo diferenciado para complementar lo que se ofrece en las tiendas en lo que son pisos de cerámica, pintura, herramientas, baños y productos de construcción, en donde la compañía se ha ligado a los programas de Hipoteca Verde y Mejora tu Casa que implementa INFONAVIT de David Penchyna.

Así que The Home Depot va por más ahora también con su “tienda on line”, en el tenor de la revolución tecnológica que vivimos.

***

RESULTA QUE BBVA Bancomer, que dirige Eduardo Osuna, comanda ahora mismo una operación de financiamiento para el tapatío Jorge Vergara. El monto involucrado es de 2 mil 500 millones de pesos. La idea es sumar a un nutrido grupo de bancos. Con los recursos, el polémico empresario reprogramará otros pasivos onerosos y se deslindará de su ex esposa Angélica Fuentes, con quien mantiene vigentes diversos juicios. Vergara dejaría en garantía a los acreedores el equipo de futbol Chivas y el estadio Omnilife.

***

LE DABA CUENTA el año pasado de los 6 aviones Sukhoi SuperJet 100 de Interjet que están en tierra por problemas de mantenimiento. Bloomberg ya retomó el asunto y da cuenta que a la fecha siguen en ese estatus 4 unidades. Se puntualiza que el fabricante ruso no cuenta con ningún taller en la región, lo que dificulta el servicio convencional a las unidades. Incluso se echa mano de piezas de un avión para llevarlas a otro. La agencia cuestiona la decisión de negocios que se adoptó por parte de la aerolínea que preside Miguel Alemán Magnani y que lleva José Luis Garza.

***

LUIS SAHAGÚN, QUIEN apenas dejó la dirección de Tecnología de BIVA para incorporarse a Banco de Sabadell, que dirige Francesc Noguera, nos envió una carta en la que precisa que su salida de la nueva bolsa fue negociada en los mejores términos con Santiago Urquiza. Dice que fue una decisión profesional para sumarse a un proyecto de su entero interés.

***

A.M. BEST Company, agencia de riesgo crediticio de EU con énfasis en seguros, acaba de otorgar por tercer año a Seguros Monterrey New York Life (SMNYL), que dirige Gustavo Cantú, la calificación crediticia de emisor global A++ por sus resultados y solidez financiera. Es la nota más alta otorgada a una aseguradora de AL por esa firma surgida en 1899. SMNYL es la 7ª aseguradora más grande de México con 5.4% del mercado.

