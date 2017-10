Listo plan para gasolinerías de PEMEX, directrices el 15 de noviembre y la plus, pilar para competir

LOS ÚLTIMOS DÍAS han resultado mucho más complicados para PEMEX por las diversas consecuencias que tuvieron para su operación los desastres naturales, entre ellos Harvey y Katia y los sismos.

Se lastimó el abasto de gasolina desde EU, así como las operaciones de exportación desde Tamaulipas y Veracruz.

Para cerrar, la empresa que comanda José Antonio González Anaya ha tenido que luchar con la afectación temporal de la refinería de Salina Cruz.

En ese contexto PEMEX también tuvo que reprogramar la puesta en marcha de la estrategia comercial para su red de gasolinerías que se espera con ansiedad.

El asunto le corresponde a PEMEX Transformación a cargo de Carlos Murrieta Cummings.

Le adelantaba que sería en noviembre la presentación. Ayer la AMEGAS que comanda Pablo González ya convocó a sus agremiados a la misma para el 15 de noviembre en el WTC de la CDMX.

Estará por ahí Blanca Estela Coeto, subdirectora comercial de esa subsidiaria de PEMEX y quien ha trabajado en el modelo a seguir frente a la competencia.

La última multinacional que llegó fue Shell de Alberto de la Fuente, sumándose a Gulf de Sergio de la Vega, BP de Chris Sladen y Costco de Jaime González.

Según esto ya hay 10 firmas extranjeras más aprobadas por la CRE de Guillermo García Alcocer, entre ellas quizá Exxon de Enrique Hidalgo y Walmart de Guilherme Loureiro.

En la nueva modalidad de franquicia habrá 4 conceptos, entre ellos la clásica que es el establecimiento que conocemos y al que obvio se le dará una “mano de gato” para estar a la altura.

Esta se ajusta a localidades en donde no hay mucha demanda. Otro ya existente y que se preservará es el de la licencia de marca que ahora mismo utilizan OXXO de José Antonio Fernández o 7 Eleven de Luis Chapa. Su denominación es la que predomina más allá de que se surten de PEMEX.

Hay también la gasolinería con bandera blanca, que igualmente no echará mano de la marca PEMEX y está la plus, herramienta nodal para poder enfrentar a los nuevos rivales, sobre todo en aquellos mercados de gran calado.

En este caso son estaciones con unos 2 mil metros cuadrados de superficie, que además de despachar gasolina ofrecen otros servicios. Obviamente estarán mejor iluminadas y acabados de todo tipo. Los empleados ya no utilizarían el uniforme verde, sino otros más vistosos. Habrá que invertir entre 4 y 5 millones de pesos.

También se espera que PEMEX Transformación Industrial dé mayores apoyos a su red hoy conformada por 11 mil 480 puntos, en lo que hace al crédito para adquirir la gasolina.

Para la premium por ejemplo, cuyo desplazamiento es más lento, habría hasta 30 días para pagar.

Así que en el abasto de gasolinas PEMEX se apresta a dar la batalla.

AUNQUE EL TEMA de las autorizaciones con autoridades, incluida COFECE de Alejandra Palacios no se representa problema alguno en la compra de Interacciones de Carlos Hank Rhon por Banorte que preside su hijo Carlos Hank González, parece que el aval de los fondos que son propietarios del 80% del banco adquirente, sí tendría sus bemoles. Algunos no necesariamente estaban convencidos de la operación. Todavía no hay fecha para la asamblea de Banorte. Ayer por lo pronto Interacciones fue la acción que más cayó en la BMV con un 17.73%.

EN SU MOMENTO la idea de que una firma comercial como Elektra también manejara un banco, tuvo que vencer resistencias. A la vuelta de 15 años, queda claro que esa institución que preside Ricardo Salinas Pliego y que lleva Alejandro Valenzuela, ha hecho camino en la inclusión financiera. Posee 15 millones de socios en 778 municipios, y en 167 de ellos, es la única opción bancaria. Con una red de mil 735 sucursales, ya también concentra en su “Guardadito” el ahorro de 10 millones de mexicanos. Además 6 de cada 10 mexicanos que solicitan un crédito, lo hacen con ellos, y 4 de cada 10 que envían remesas lo utilizan. Ayer la celebración en el Campo Marte con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto. También por ahí José Antonio Meade de SHCP, Aurelio Nuño de SEP –que llegó tarde– y Miguel Ángel Mancera de CDMX, entre otros muchos invitados. Así que de manteles largos y un amplio trecho que recorrer frente a la baja bancarización.

MÁS ALLÁ DE que la OMC consideró que EU ya realizó las modificaciones a sus reglas de etiquetado para el atún mexicano, vale precisar que esta situación no invalida la posibilidad de que México aplique las represalias por 163.23 millones de dólares anuales contra EU, derecho que ya ganó, esto por el daño que ocasionó por años la imposibilidad de utilizar la leyenda “dolphin safe” en el producto mexicano. México va a apelar la reciente determinación y falta que ECONOMÍA de Ildefonso Guajardo se decida a sancionar a ese país.

AYER SE DIO a conocer el ranking de la revista Expansión de las 500 empresas frente a la corrupción y BIMBO junto con Bio Pappel de Miguel Rincón Arredondo se colocaron como las mejor evaluadas. Frente a la enorme problemática que se vive, el reconocimiento tiene su peso. Daniel Servitje, mandamás de Bimbo, hace ver que desde su origen la panificadora ha tenido una cultura que promueve buenos valores, integridad y ética.

