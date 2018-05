G500 con Glencore pronto aval de armadoras, en julio su gasolina vía Dos Bocas y por 20% del mercado

OTRO GRUPO MÁS que comprometido con el futuro de la reforma energética es la poderosa multinacional Glencore que preside Ivan Glasenberg.

Con sede en Suiza el influyente actor ligado a la compra-venta de minerales, materias primas diversas entre ellas productos petrolíferos y también alimentos tomó la decisión a finales del 2016 de asociarse a Grupo 500.

Las oportunidades que se visualizan alentaron la presencia en México de esta corporación, lo que más allá de las asechanzas futuras, constituye una buena noticia.

Se conoce que ya se prepara para tener aquí en Dos Bocas Tabasco una terminal para importar su propia gasolina al país.

Esta inversión la tiene muy clara en su radar la CRE de Guillermo García Alcocer, aunque lo interesante es que le puedo adelantar que comenzará a operar hacia julio o agosto.

La misma tendrá una capacidad de 600 mil barriles diarios, pero de inicio sólo se moverán 40 mil barriles, lo que significa que Exxon Mobil, que en combustibles lleva aquí Carlos Rivas, ya no será el único actor que traiga su propia gasolina.

Glencore es parte de G500 Network, entidad que se conformó producto de su asociación con G500 que hoy son 400 empresarios gasolineras, aunque se espera que se sumen muchos más.

En G500 hay empresarios ligados a la distribución de gasolina de todos los tamaños. En conjunto significan mil 400 estaciones de servicio que operan en 16 estados.

La idea es expandirse a lo largo y ancho de la República, pero por lo pronto hoy se busca que todos sus integrantes se incorporen a un modelo operativo en donde el objetivo es ofrecer el mejor servicio al cliente.

Paul Edwards, ejecutivo nacido en Gibraltar, con gran experiencia en la materia y quien es cabeza del ámbito de mercadotecnia de G500 Network explica que esto significa ofrecer un servicio “honesto” (litros de a litro) con programas de fidelidad, crédito, desempeño impecable del personal y tiendas de conveniencia propias para que la clientela saque raja de su presencia ahí.

Explica que G500 llegó para quedarse. De ahí el patrocinio a la Selección Mexicana que recién se firmó a 5 años con la FMF que preside Decio de María.

Ahora mismo G500 que dirige el español Emilio Estrada, con el soporte en lo operativo de Ricardo Gómez y Rubén Camiro en lo financiero, trabaja en reconvertir la red, no solo a su imagen sino al concepto que se impulsa.

Ya son 140 estaciones con el logo G500, pero se espera llegar a 700 para diciembre y seguir adelante en 2019.

Hoy la gasolina que ofrece G500 es adicionada con un aditivo denominado “G Boost”, pero además el próximo 9 de mayo se hará la presentación en su gasolinería en Interlomas de la certificación “Top Tier” (lo mejor) que otorgan a Glencore varias armadoras como GM, Ford, FCA, VW, Honda, Toyota, Audi, BMW y Mercedes Benz.

Significa que el combustible de G500 es el ideal para el mejor desempeño del vehículo y el motor.

G500 no tiene duda del enorme potencial que tiene México y del crecimiento que habrá en la distribución de gasolina, con el objetivo a alcanzar una participación del 20% del total.

Así que G500 va en serio.

***

DESDE EL MARTES en el mercado “over the counter” se manifestaba la presión contra el peso que ayer volvió a depreciarse, en una tendencia que se mantiene desde la semana pasada. El interbancario cerró en 19.08 pesos a venta y en ventanilla llegó a 19.40 pesos por billete verde. El tema electoral y el arribo del populismo con Andrés Manuel López Obrador es la principal variable, pero en las últimas horas se sumó lo relacionado con el TLCAN y la problemática comercial con EU. Se conoce que el equipo de Donald Trump no ha cedido ni un ápice en los asuntos controvertidos y hay presión para cerrar rápido. Por si fuera poco la Casa Blanca ya advirtió que México no quedará exento de la aplicación de aranceles para acero y aluminio. Así que panorama complicado con un debilitamiento del peso que de sostenerse incidirá en la inflación y por supuesto el costo del dinero.

***

Y SI DE operaciones financieras preelectorales se trata, fíjese que Supply Credit de México que preside Alan Castellanos Carmona acaba de concretar un financiamiento estructurado por 50 millones de pesos con Altum, que es una SAPI que llevan Gerardo Agustín Legorreta Creel y Miguel Schlam. Supply Credit está por cumplir 10 años. Tiene presencia en 12 estados vía 25 oficinas. Es especialista en crédito Pyme, para consumo, factoraje y también vivienda con un novedoso esquema que recién lanzó. Obviamente con los recursos tendrá más capacidad de maniobra.

***

AYER TRASCENDIÓ QUE Diageo que comanda aquí Erik Seiersen cerró la compra de otra marca de mezcal. Esta para ampliar su presencia en el segmento “premium”. El interés de la multinacional es fortalecerse en nuestro país, pero también mirar hacia la exportación de esa bebida, básicamente a EU. La firma adquirida es “Pierde Almas” que desarrolló en el municipio de San Luis en Oaxaca el artista méxico-canadiense Jonathan Barbieri. Este comenzó solo para sus amigos, pero el mercado se impuso. El mezcal crece anualmente al 50%. Hace año y medio Diageo realizó una alianza con Archipiélago de José Islas y Antonio Vilches para manejar el mezcal Unión en una categoría media solo para México.

