Festeja hoy Vasconia 10 años aliada a Lifetime Brands, Siegel aquí y mayor rentabilidad foco al 2021

MÁS ALLÁ DE los cuestionamientos que ahora mismo se formulan a la globalización, en el caso de México habrá que reconocer que junto con la apertura que se adoptó a finales de los 80’s, se generó un cambio radical para el consumidor.

De un espectro acotado de productos que había en el anaquel, con el paso de los años el abanico en la mayoría de los rubros se ensanchó.

El propio TLCAN de 1994 contribuyó ampliándose también para las compañías de la región el tamaño de sus mercados.

Un rubro en donde esta metamorfosis es evidente es el de utensilios de cocina. Hoy el ama de casa mexicana accede a una oferta que hace un cuarto de siglo era impensable.

Un actor protagónico en ese negocio es el Grupo Vasconia cuyos antecedentes se remontan a hace 107 años. En plena revolución fue fundada en la CdMx por el español Enrique Huerta. Fue adquirida en 1993 por José Ramón Elizondo Anaya.

Previamente en 1991 mediante la sinca Única se había quedado con EKCO, que ya para entonces era propiedad de American Home Products.

Hoy del Grupo Vasconia descuelga por un lado el área de consumo, que es justo el ligado al negocio de enseres menores de cocina, con más de dos docenas de marcas entre las que están Presto y Regal.

Por el otro está lo industrial con Almexa, que era de Antonio del Valle Ruiz, especialista en la manufactura de aluminios planos.

Hoy por la noche el área de consumo, que es “La Vasconia”, estará de manteles largos al celebrar 10 años de su alianza con la estadunidense Lifetime Brands, firma pública que factura unos mil millones de dólares al año.

Estará por aquí su presidente Jeffrey Siegel, y el coctel se realizará en el Museo Sumaya del Grupo Carso de Carlos Slim Helú. El lugar tiene cierta cercanía a Vasconia, dado que ésta manufacturó el recubrimiento externo de aluminio de su fachada.

La estadunidense es otra especialista en el negocio de cocina con un portafolio de 30 mil productos diferentes de marcas como Faberware, KitchenAid, Mikasa, Pfalzgraff, Sabatier, Towle, Savora, por citar algunas.

Lifetime Brands es además el propietario del 30% del capital de Grupo Vasconia, o sea que es un socio muy relevante en el éxito que ha alcanzado esta compañía que en lo que es consumo vende básicamente aquí y en CA, en tanto que la parte industrial el grueso es para exportar.

Vasconia tiene cuatro plantas de manufactura en Cuautitlán y Querétaro para lo que hace a los utensilios de cocina, y en Cuautitlán y Ecatepec para la fabricación de aluminio plano.

Grupo Vasconia acaba de cumplir 25 años en la BMV que lleva José-Oriol Bosch y el año pasado facturó 3 mil 500 millones de pesos. La parte de consumo aporta el 40%.

Tras un 2015 complicado, ya viene de regreso. Su utilidad creció 17% y su EBITDA 50%.

Ahora mismo se implementa un plan denominado “la marcha al 15%”, orientado a que el EBITDA pueda tener un crecimiento consistente del 15% para el 2020-2021.

Para este 2018, pese a la difícil coyuntura y la incertidumbre que generan la negociación del TLCAN –dada la intransigente postura de Donald Trump–, junto con las elecciones, se proyecta mantener la tendencia positiva de su facturación y rentabilidad, puesto que al final de cuentas en épocas de crisis la familia tiende a cocinar más en casa.

Por lo pronto, Vasconia de fiesta.

YA LE ADELANTABA que hoy durante la reunión de consejo en CONCAMIN, los tres candidatos que buscan la presidencia de esa confederación dispondrán cada uno de 15 minutos para presentar sus estrategias, lo que significa que la hora de la verdad será el 9 de febrero cuando se sufrague. Sin embargo de última hora resulta que varias cámaras insistirán en que se dé una candidatura de unidad. Según esto, Rodrigo Alpízar y Gustavo Arballo estarían conformes, no así Francisco Cervantes. Manuel Herrera se ha mantenido ajeno al proceso, así que habrá que ver si la petición prospera. Es público que Alpízar mostró hasta 20 cartas a su favor contra 8 y 9 de sus rivales. Veremos qué sucede.

Y AYER RINDIÓ protesta Irene Espinosa Cantellano como subgobernadora del Banco de México en relevo de Alejandro Díaz de León, quien asumió la presidencia. Aunque su efectiva trayectoria en la TESOFE la acredita, también fue determinante en su designación su estrecha relación con Luis Videgaray y José Antonio Meade. De hecho dejó en el camino a Lorenza Martínez, que fue la otra opción que se manejó, con el fin de romper el “club de Toby” en la junta de gobierno del banco central.

QUÉ CURIOSO, UN posible arreglo en el expediente de los “dreamers” podría quitarle presión a las negociaciones del TLCAN y quizá suavizar la postura de Donald Trump. Esto supondría el aval de 25 mil millones de dólares que se requieren para construir el polémico muro con México. Claro que en ese asunto no hay nada escrito y una solución definitiva se podría posponer. Hasta ahora las expectativas para la sexta ronda que se realiza en Montreal no son muy favorables. Si bien se habla de avances, no hay nada claro en los temas álgidos como automotriz, solución de controversias, cláusula de extinción, productos agropecuarios y textil, mismos que puso en la mesa el equipo que encabeza Robert Lighthizer. Además se ve difícil un acuerdo para marzo.

