EPN enviará este mes nueva Ley de Mejora Regulatoria, un largo camino y Larios y COFECE en falso

PARECE QUE EL camino para contar con una Ley de Mejora Regulatoria no ha resultado sencillo más allá de la voluntad del propio presidente Enrique Peña Nieto.

Se cuenta con el apoyo de la IP vía el CCE de Juan Pablo Castañón dado que para las empresas la tramitología es un dolor de cabeza y fuente de corrupción.

Según una encuesta del INEGI de Julio Santaella hoy el 60% del tiempo de una Pyme se desperdicia en trámites federales, estatales y municipales.

De ahí que se instruyera a ECONOMIA de Ildefonso Guajardo a trabajar en un proyecto de reforma, tema para el que a su vez se turnó a COFEMER de Mario Emilio Gutiérrez, instancia especializada.

Un primer paso se dio cuando el CIDE de Sergio López Ayllón elaboró un proyecto preliminar. Participaron más adelante el IMCO de Manuel Molano y otros expertos para que se trabajara con una visión de las mejores prácticas globales.

En enero se tuvo ya una iniciativa en principio que avaló ECONOMIA, revisaron la consejería de la presidencia de Misha Leonel Granados, SEGOB, SFP, SHCP y que se discutió con el CCE y COPARMEX de Gustavo de Hoyos.

Era necesario acompañar el esfuerzo con una reforma constitucional. En febrero se modificaron los artículos 73, 115 y 124 para involucrar en el cambio a estados y municipios.

En ese camino resulta que el senador Héctor Larios hizo suyos los avances que había logrado la autoridad para presentar una iniciativa, y acto seguido invitó a COFECE de Alejandra Palacios a dar su visión.

Ayer COFECE pidió que se modifique la iniciativa para crear una nueva Ley de Mejora Regulatoria.

El problema es que la iniciativa de Larios no es la buena y el trabajo de COFECE fue ocioso. Vaya, la instancia antimonopólica no tiene atribuciones en el tema.

El punto es sí se generó ruido a un trabajo que han continuado ECONOMIA y COFEMER. Fuentes consultadas aseguran que muchas de las objeciones que hizo COFECE y que se esperaban, ya están incorporadas.

La verdadera iniciativa de ley ya libró el impacto regulatorio en COFEMER y también fue avalada por SEGOB de Miguel Angel Osorio Chong. Se está en trámite con la Procuraduría Fiscal de Max Alberto Diener.

Ciertamente esta propuesta se ha manejado con mucha confidencialidad y por lo que se sabe COFEMER tiene atribuciones para algunos casos.

Se espera que el presidente Peña Nieto entregue la iniciativa este mes a la Cámara de Diputados para su aprobación en este período de sesiones.

El interés es sacarla antes de los tiempos electorales.

Así que habrá que estar atentos.

* * *

ESTE LUNES ESTARA aquí Raj Sisodia cofundador del movimiento global “Capitalismo Consciente”. Participará en el Foro Forbes. En ese contexto y en reuniones por separado a la de la publicación, se hará el lanzamiento del capítulo mexicano de ese esfuerzo que crece desde 2010 y que coloca a la empresa como punto inicial para detonar la cooperación social y el progreso humano. Aquí los líderes del brazo que surgirá con 25 socios son Raúl Romero de Integralis, Andrés Fabre de Aeromar, Alfredo Aboumrad de TAM y David Ruiz Cantú y Gabriela Alanís de Evero Capital. El “Conscious Capitalism” se fundamenta en 4 principios: el propósito superior de una empresa más allá de sus ganancias, la integración y satisfacción de socios y empleados, líderes que inspiren y una práctica real de valores. Suena bien.

* * *

ES PÚBLICA LA resolución de un juez en la que este martes se concedió un amparo a Guillermo Romero contra “actos de arbitrariedad” en su contra de CONCANACO. Sería un precedente para el recurso que a su vez está en trámite de Juan Carlos Pérez Góngora y que estaría listo en unas 4 semanas. Si bien esa confederación no es autoridad, sus decisiones sí afectan a particulares, lo que encaja en los ajustes a la ley del 2013. Romero se inconformó porque se le negó acceso a las instalaciones. Pérez Góngora porque no se le dejó participar en las elecciones para relevar a Enrique Solana. A propuesta de Ricardo Navarro ya se enmendó para reactivar el proceso electoral. Esto desbloquearía quejas adicionales que hay en el juicio. No obstante el propio Pérez Góngora hace ver que todavía no se le notifica, la nueva elección no se informó a las cámaras y hay dudas de las reglas, ya que no se le permitiría formar una planilla. Así que el lío va para largo.

+++

DOCE FIRMAS DE bebidas y alimentos, suscribirán este lunes un compromiso para trabajar contra la obesidad. Testificará José Narro, titular de SALUD. Esto se dará en el contexto de la incipiente formación de un capítulo México de la International Food & Beverage Alliance. Estarán Bimbo de Daniel Servitje, Mondelez de Carlos de la Torre, Coca Cola de Manuel Arroyo, PepsiCo de Paula Santilli, Nestlé de Marcelo Melchior, Unilever, Kellogg’s, Mars, Ferrero, McDonald’s, General Mills y Peñafiel.

+++

MANUEL HERRERA VEGA recibió ayer el premio “José María Roca” de la Asociación de Industrias Latinoamericanas (AILA) que preside Fernando López Fernández. Lo recibió en el marco del V Foro de Competitividad de las Américas que se realiza aquí. Antes lo recibió por ejemplo Claudio X. González. Por cierto que el tapatío va llevar los bártulos de la AILA.

