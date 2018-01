Dominion por iniciar acciones civiles vs SAP tras fracasar en lo penal y española insiste en engaño

A FINALES DEL año pasado le platicaba en torno a una controversia entre la multinacional alemana SAP y la española Dominion, ligada al enorme grupo Cie Automotive que lleva años de operar en nuestro país en lo que hace al quehacer de autopartes.

Dominion Digital que comanda Juan Antonio Goñi demandó por fraude a SAP, firma líder en el mercado de software de aplicaciones corporativas.

Por desgracia para la causa de la española que es pública y que factura más de 840 millones de euros anuales, el recurso que interpuso por la vía penal naufragó tras de que en diciembre el Décimo Tribunal Colegiado en la materia le negó un juicio de amparo que interpuso para ejercer acciones contra la firma teutona que desde hace un mes lleva aquí Desmond Mullarkey.

Dominion Digital acusa a SAP de engañarla con “información falsa” para atraerla a un negocio que resultó no ser consistente.

Desde España y vía telefónica Goñi, con el soporte de Mikel Uriarte, director financiero y legal de la empresa, hace ver que la invitación para aceptar o rechazar la oferta de SAP tenía tiempos perentorios cortos, por lo que se tuvo que resolver de forma muy expedita.

Cierto, se reconoce que hubo un exceso de confianza dado que SAP es proveedor del grupo del que descuelga Dominion. Se debió realizar un estudio con un tercero.

De hecho esto fue lo que se hizo, aunque ya ex post. Se contrató a IDC que lleva Édgar Fierro y con ese soporte se corroboró que los números de SAP no eran reales.

El mercado potencial para el negocio que se realizaría se estimaba en 90 millones de euros, lo cual se precipitó en un 100% con el nuevo diagnóstico. Lo mismo sucedió con el número de clientes que se podían atraer.

Cuando se descubrió la situación Dominion ya estaba involucrada, había contratado personal, que luego despidió, y adquirido licencias a SAP por 10 millones de dólares.

Con el paso del tiempo se notificó la situación a SAP. También se detectó que la alemana había amarrado por su cuenta algunos de los pocos clientes que eran susceptibles.

SAP se mostró comprensivo con Dominion en 2013. Se llegó a hablar de aplicar el plan en un mayor número de países, para que fuera rentable. Nada se concretó y en 2015 hubo cambios en el organigrama de la firma de software.

Goñi afirma que Dominion simple y llanamente chocó con una “pared infranqueable”.

Para evitar un pleito incluso se planteó que lo pagado se restara de lo que el grupo español paga a SAP por sus servicios cada año. En un trienio se habría compensado el saldo.

Al final no quedó otra que iniciar acciones por fraude, dado que SAP se negó a devolver el dinero por las licencias adquiridas.

Dominion no se va a quedar con los brazos cruzados y de hecho ya prepara demandas de carácter civil por los “daños y perjuicios” que le ocasionó SAP.

En 2016 se presentó una situación idéntica entre SAP y Gigante de Ángel Losada. También entonces esta última habló de engaños y procedió a interponer un juicio de carácter mercantil. Luego de una larga lucha legal, parece que hubo un arreglo.

Dominion estima que en su caso será una batalla entre “David vs Goliat” dado que su menor tamaño. No obstante no va a bajar la guardia. Así que habrá que ver la evolución de este otro asunto que empaña el proceder de SAP.

***

LA INDUSTRIA MOLINERA del trigo acaba de realizar hace unos días un primer desembarque desde Argentina, fruto de los esfuerzos que realiza para diversificarse. Desde hace tiempo la CANIMOLT que preside José Luis Fuente, cámara del rubro, ha hecho esfuerzos en distintas partes del mundo para ya no solo depender de EU. El logro es ilustrativo en el contexto que se vive. Hoy arrancó la sexta ronda de negociaciones del TLCAN en Montreal. México es representado por el subsecretario de ECONOMÍA, Juan Carlos Baker. En el rubro de molienda de trigo, básico en la fabricación de pan, galletas, pasteles, cereales, hay 36 empresas con 83 plantas. El problema es que nuestras importaciones de trigo aún dependen en un 50% de EU. Ya se logró traer algo de Rusia y Ucrania y se busca replicar también desde Alemania, Polonia, Bulgaria y Australia. CANIMOLT igual está atenta a lo que suceda con el TLCAN y la modernización del acuerdo con la UE. Pretende una “cancha pareja” y la eliminación de aranceles. El TPP 11 es otro acuerdo relevante para abrir nuevos mercados. El año pasado las ventas de ese rubro terminaron tablas, pero se estima crecer un 2% este 2018.

***

SERÁ ENTRE JUNIO y septiembre cuando Procter & Gamble (P&G) que comanda Marcio Andreazzi se mude de sus actuales oficinas corporativas ubicadas en Bosques de las Lomas, mismas que ocupa desde hace 40 años. Llegó cuando no había nada ahí. Su única vecina era la escuela Franco Inglés. Ya le platicaba que el año pasado las vendió a GICSA que preside Elías Cababie. Son unos 60 mil metros cuadrados. La transacción anduvo en unos 112 millones de dólares. La idea es construir vivienda horizontal y vertical de lujo. P&G tomó la decisión por un tema de racionalidad económica. Se moverá a Interlomas justo al cumplir en este 2018 sus primeros 70 años en México. P&G tuvo ya sus oficinas en Plaza de la República y en Constituyentes. Su primera factoría en Vallejo data de 1952.

aguilaralberto@prodigy.net.mx