Exigirán en CANACAR a SCT programa de renovación 2018, nodal ante NOM 044 y SHCP aún sin decidir

EL AÑO PASADO el rubro del transporte enfocó buena parte de su esfuerzo a lograr diversas medidas para enfrentar el desenfrenado problema del robo en carreteras.

El gremio tuvo infinidad de reuniones con Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, y logró en el Congreso que los hurtos al transporte en carreteras queden tipificados como delito del fuero federal.

Con ello se espera ser más ágiles en la denuncia de esos delitos a cargo de grandes grupos criminales, y sobre todo en la recuperación de las unidades y la mercancía sustraída. Ahora el único frente es la PGR que lleva Alberto Elías.

Este año se insistirá puesto que el flagelo se mantiene como parte de la impunidad que nos aqueja.

Le platicaba que este martes será la asamblea en CANACAR, en donde asumirá como nuevo presidente el transportista de León, Enrique González Muñoz en relevo de Rogelio Montemayor Morineau.

Lo de la inseguridad será parte del discurso en su toma de posesión ante Gerardo Ruiz Esparza mandamás de SCT que estará por ahí en representación del presidente Enrique Peña Nieto.

También se evaluará la nueva norma 012 para el doble remolque con mayor énfasis en seguridad y la profesionalización de los conductores, y por supuesto la NOM 044 que elevó el estándar de tecnología de los camiones.

Sin embargo hay un expediente que trae especialmente nervioso al rubro del transporte. Es altamente seguro que igual lo aborde González Muñoz.

Este miércoles en la Expo-Foro de CANAPAT que lleva Jaime Delgado el gremio en su conjunto pidió a la SCT la promoción de un nuevo Programa de Renovación Vehicular.

El anterior concluyó su vigencia el 31 de diciembre. La pelota está del lado de SHCP y en particular del subsecretario de ingresos, Alberto Torres. A la fecha no hay noticias y el asunto para los transportistas, incluidos CANACAR, ANTP de Alex Theissen, CANAPAT, ANPACT de Miguel Elizalde y AMDA de Guillermo Prieto, es nodal.

En 2017 este programa implicó la entrega de 6 mil folios, pero el hombre-camión sólo aplicó para 150. No significa que éste no interese a un segmento que hoy conduce vehículos viejos.

Lo que sucede es que el estímulo es insuficiente si no se complementa con crédito.

La petición al gobierno federal es evitar cancelar el programa de renovación, justo cuando la norma 044 obligará a la modernización del parque en 2019.

Además es año electoral y pronto arrancará la veda para el accionar del gobierno. Así que el tiempo apremia.

ASÍ DE RÁPIDO. Resulta que BP celebra hoy un año del inicio de operaciones de su primera gasolinería en el país en Satélite (Edomex). Encabezada por Chris Sladen la inglesa fue la primera multinacional que llegó a la distribución de ese energético y no ha dejado de crecer. Ya opera 160 estaciones de servicios en 12 estados. También inaugura otra más en el Edomex en donde ya cuenta con 35 unidades, otra en Ensenada y una más en Guadalajara. BP recibe a diario casi 300 mil clientes. Amén de un buen servicio, la distingue su gasolina BP con tecnología Active que limpia el motor.

AYER TRASCENDIÓ POR ahí la supuesta venta de Ópticas Devlyn. La verdad es que no hay tal y así lo corroboraron primero Melanie Devlyn y luego Michael Devlyn, presidenta y director general, respectivamente, del reputado negocio de ópticas que está por cumplir 82 años. De hecho se han tenido contactos con bancos para refinanciar pasivos y obtener nuevos fondos para robustecer la tecnología de sus tiendas con un mayor soporte digital. No hace mucho se alió el fondo de inversión Linzor Capital, que tiene el 23% del capital. Devlyn tiene mil 200 sucursales propias y otras 600 con marcas diferenciadas o bien en departamentales y autoservicios como PH o Chedraui. Atiende al mes 200 mil clientes y tiene 4 mil 500 empleados. Lo cierto es que la familia Devlyn no tiene el menor interés de abandonar el barco.

FINALMENTE EL REBAUTIZADO CPTPP, antes TPP 11, se rubricó ayer en Santiago de Chile con la presencia de Michelle Bachelet. La presidenta solicitó que fuera en su país, ya que este domingo deja el cargo. Por México Ildefonso Guajardo, titular de ECONOMÍA y quien jugó un rol protagónico. El multilateral no puede enviar una mejor señal frente al proteccionismo de EU. Este jueves Donald Trump anunció que en máximo 30 días hará buena la imposición de aranceles a sus importaciones de acero y aluminio. Exceptuó a México y a Canadá, aunque dijo que están condicionados a que se llegue a un TLCAN “justo”. La espada de Damocles.

AYER EN ACAPULCO la ABM de Marcos Martínez evidenció la incertidumbre que hay por las elecciones. Pidió certeza macro, a lo que condicionó la inversión futura de la banca. El mayor riesgo en ese sentido es Andrés Manuel López Obrador que hoy estará en la pasarela de la 81 Convención Bancaria. Ahí el favorito es José Antonio Meade ligado al rubro financiero desde hace años. Ricardo Anaya por su parte, para muchos ahí es una incógnita.

RECONOCIDA POR PROPIOS y extraños en la aviación, y ya que celebramos a las mujeres, Tony Gutiérrez, directora de American Airlines en México, se retirará el 4 de mayo. Fueron 44 años de servicio ininterrumpido para esa firma. Empezó como asistente en reservaciones. Su relevo aún se desconoce.

