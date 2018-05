Plan de BIC para acelerar avance, por más capacidad en bolígrafos y México mantiene 4º sitio global

MÁS ALLÁ DE la incertidumbre que se vive por las complicadas elecciones de julio y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en el TLCAN, esto por la intransigente posición de Donald Trump, una firma que no tiene la menor intención de bajar la guardia en México es la francesa BIC.

En febrero estuvo aquí Bruno Bich, su presidente global, a quien se le presentó un plan para acelerar el crecimiento aquí.

Ello implicaría hacer una pausa a la rentabilidad con la intención de sacar más raja al enorme potencial que abre una economía con una creciente clase media, una población muy joven y mayor número de estudiantes.

Con 45 años de historia en el país, BIC no requiere de presentaciones, dado que posee una posición preponderante en artículos para escritura, encendedores y rastrillos.

Solo en plumas comercializa 7 de cada 10, idéntico porcentaje en encendedores, en tanto que en rastrillos posee un 15% del mercado tras Gillette de P&G que lleva Marcio Andreazzi.

Vaya para BIC que en México comanda el ejecutivo galo de 44 años Cedric Fort, nuestro país es su cuarto mercado mundial después de EU, Brasil y Francia.

En Cuautitlán opera su factoría más grande del planeta en bolígrafos, en donde produce 2 billones de unidades al año, de las cuales 80% se exportan tanto a EU como a otros 30 países.

A su vez su planta en Saltillo en donde manufactura rastrillos, es la cuarta en su operación global que implica 140 países, con un ritmo de producción de un millón de piezas al día que en un 90% van a EU.

Esta multinacional con ventas por 2 mil millones de euros y cerca de 30 plantas en el orbe, data de 1950. Fue fundada por Marcel Bich, padre de su actual presidente y abuelo de Gonzalve Bich, quien no hace mucho sustituyó en el timón al mexicano Mario Guevara.

Entre los planes inmediatos de BIC no descarte una nueva factoría o bien una ampliación de Cuautitlán que opera al tope de su capacidad. Igual considere la suma de más categorías en su manufactura, por ejemplo marcadores.

Por lo pronto BIC ya se prepara para el regreso a clases este año. Si bien el pico de ventas se da a mediados de agosto, ahora mismo comienza el abastecimiento a mayoristas y en junio al canal moderno.

Para papelería este periodo representa hasta 70% de las ventas anuales.

El equipo de mercadotecnia que comanda el ejecutivo alemán Michael Kaller trabaja ya a marchas forzadas para acrecentar su presencia en unas 100 mil papelerías que hay en la República y que son nodales para lo que son bolígrafos, lápices convencionales y de colores.

Todo ello sin descuidar a las tiendas de autoservicio, y no se diga a las especializadas como Office Depot de Ángel Losada y Office Max de Alejandro González Zabalegui.

Ahora también hay una estrategia especial para contrarrestar al mercado informal que en artículos de escritura es hasta el 40% de las ventas.

BIC da asesoría en las propias escuelas, tiene equipos de demostración en las calles y mucha información en redes sociales.

En 2017 BIC creció un par de puntos por encima del mercado y la expectativa para este año es favorable pese al entorno, puesto que sus productos son apolíticos y altamente democráticos.

***

AYER POR LA tarde se reunió la IP con Ildefonso Guajardo, titular de ECONOMÍA, para evaluar el estatus de la negociación del TLCAN. Quedó claro que habrá que ser pacientes, puesto que más allá del discurso de Donald Trump y su equipo para forzar un cierre, Robert Lighthizer, cabeza del equipo de EU, no cedió ni un palmo de terreno en las reglas de origen para autos. Exigió ubicarlas en un 70%, pero con la restricción de que en 7 de las principales autopartes la manufactura quede amarrada a sueldos por arriba de 16 dólares la hora. Esto significaría que EU se quedaría con el grueso de esa producción y México se convertiría en un mero “soldador”. De ahí en fuera el titular de la USTR ya no quiso seguir con el resto de los temas polémicos, en tanto no se destrabe lo relacionado con el rubro automotriz. En ese sentido también prevalecen las trabas para el rubro agropecuario, solución de controversias y la caducidad del acuerdo.

***

PUES NADA QUE PENSIONISSSTE que dirige Rodolfo Campos no ha logrado ningún éxito en sus reclamos para tratar de revertir el concurso mercantil de ICA que preside Bernardo Quintana, o bien para quedar al margen y recuperar su polémica inversión en esa constructora que por lo que se sabe se hizo cuando ya había evidencias de su problemática financiera. En distintos tribunales se han desechado solicitudes de suspensión. Fue a finales de marzo cuando se concretó el concurso mercantil de ICA con una masa de recursos que involucró pasivos por 78 mil millones de pesos.

***

LE ADELANTABA QUE el viernes se promulgará la nueva Ley General de Mejora Regulatoria que apenas a finales de abril aprobó el Congreso. Con ello el esfuerzo para reducir la engorrosa tramitología ya no solo involucrará al gobierno federal sino también al estatal y los municipios. En ese contexto durante la ceremonia que encabezará el presidente Enrique Peña Nieto se anunciará también el surgimiento de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), nueva denominación para COFEMER dado su mayor alcance. Mario Emilio Gutiérrez se mantendrá al frente.

aguilaralberto@prodigy.net.mx