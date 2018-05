Ve Baker McKenzie refuerzo a cadena de valor con TLCs, apuesta a coyuntura y soporte global un pilar

MÁS ALLÁ DEL optimismo oficial, el 2018 ha resultado muy complicado por la incertidumbre del TLCAN y el farragoso proceso electoral que se vive.

Muchas nuevas inversiones se han pospuesto y la actividad económica avanza de forma lenta.

Vaya el tipo de cambio llegó el miércoles a cerca de 20 pesos por dólar en ventanilla, aunque ayer por fortuna hubo un respiro.

Los expertos de la poderosa firma legal Baker McKenzie aseguran sin embargo que en su caso ya en marzo se presentaron proyectos de muchos clientes, lo que se explica porque se adelantarían a la jornada de julio.

Se hace ver que en otras épocas este tipo de coyunturas se han convertido en parteaguas para abrir oportunidades en el contexto de lo mucho que hay que hacer en países emergentes como México.

Reynaldo Vizcarra, socio administrador de esta firma aquí, señala que sacar raja del entorno es como la rueda de la fortuna: “si no te subes, no te paseas”.

El experto de 51 años y quien ha colaborado 32 años en Baker McKenzie es parte de un equipo de 215 profesionales y un staff de 510 colaboradores que operan en 5 oficinas: CDMX, Monterrey, Guadalajara, Juárez y Tijuana.

Con 57 años de historia aquí, México para Baker McKenzie es su principal reducto en AL con más de 20 prácticas que abarcan casi todos los requerimientos de las empresas: bancos y finanzas que lleva Gaspar Gutiérrez, bienes de consumo y comercio a cargo de Fabián Monsalve, industria con Manuel Padrón, antimonopolio Raymundo Enríquez, impuestos con Luis Carbajo, propiedad intelectual Sergio Legorreta, comercio internacional Antonio Ambrosi, entre otras.

La multinacional llegó de la mano del Bufete Sepúlveda de Alberto Sepúlveda (qepd). Todavía colabora ahí su hijo Alejandro Sepúlveda.

Nacida en Chicago y fundada a principios de los 50 por Russell Baker y John McKenzie es una de las grandes marcas legales del orbe: si se computa el número de transacciones transfronterizas que realiza, es la líder por 8º año consecutivo según Reuters.

Opera en 47 países con 80 oficinas, mil 600 socios, 13 mil empleados y una facturación de 12 mil 670 millones de dólares.

Entre las prácticas de mayor crecimiento apunte disputas, fusiones y adquisiciones, fiscal, banca, y hay también enorme potencial en salud, tecnología, telecomunicaciones, consumo y energía.

Baker McKenzie, quien por cierto estrenó logo en 2017, como parte de su permanente renovación, por supuesto que también está atenta a la evolución del TLCAN.

Hay el convencimiento de que la cadena de valor que generó este acuerdo se preservará y que el CPTPP y el TLCUEM deben ensancharla.

El enfoque de Baker McKenzie que preside en el orbe Paul Rawlinson está en el cliente y la intención de acrecentar su productividad. En ese sentido la innovación y operar de forma integrada en el mundo, se ha convertido en la divisa.

De hecho ya hasta se utiliza inteligencia artificial, y hay aplicaciones para acceder al “back office” global en temas convencionales desde Manila o Belfast, por ejemplo para redactar un contrato común.

Aquí y más allá del entorno existe plena confianza en poder mantener a futuro el avance promedio superior al 5% que ha mantenido.

Así que esta firma no tiene la menor intención de bajar la guardia.

***

DADO EL NIVEL que muestran los precios del petróleo, la gasolina tendría que ubicarse ya por encima de los 20 pesos por litro, máxime que hoy PEMEX que dirige Carlos Treviño prácticamente importa el 90% del combustible que consumimos. Esto por el mantenimiento que ahora mismo se práctica en las 6 refinerías del país. Además la presión es por partida doble, dado el nivel al que ha llegado el dólar. La SHCP de José Antonio González Anaya ha tenido que elevar cada semana el subsidio que se otorga. Este se descuenta del IEPS fijo que implica 4.59 pesos del precio y que se estableció en 2016. O sea que el ingreso de 284 mil millones de pesos que generaría este gravamen se ha erosionado y podría incluso desparecer si las cotizaciones del crudo se mantienen este 2018 sobre los 75 dólares promedio como estiman algunos expertos. Esta situación contrasta con lo absurdo de los planteamientos de los candidatos a la Presidencia: Andrés Manuel López Obrador y ahora también Ricardo Anaya. Congelar los precios como prometen, implicará un enorme sacrificio fiscal del que incluso se beneficiarán los ricos.

***

SIN DUDA LA FIBRA más influyente en el tintero es la FIBRA E de ASA que comanda Alfonso Sarabia. Andará en unos 4 mil millones de pesos. Hasta donde se sabe, hay avances importantes y no se ha quitado el dedo del renglón para salir al mercado este mes. Sin embargo se ve cuesta arriba. Aún no se define al líder colocador y además hay un detalle técnico pendiente que son las tarifas autorizadas para el almacenamiento de turbosina. El trámite está en curso en la CRE que lleva Guillermo García Alcocer. Habrá que esperar.

***

FÍJESE QUE JAVIER Jiménez Espriú, quien es parte del equipo técnico de Andrés Manuel López Obrador, acaba de dejar su posición de consejero en la petroquímica IDESA que preside José Luis Uriegas. Según esto su presencia ahí ya no era congruente con el rol que hoy tiene. El ex funcionario de SCT y ex director de Mexicana tiene posiciones similares en otras empresas que bien podrían seguir un derrotero similar.

