AMIS por más prevención, busca seguro para vivienda popular y negocia en CDMX póliza ligada a predial

LOS SISMOS DEL año pasado dejaron al descubierto que hay una gran oportunidad para apuntalar una política de administración de riesgos a la altura de los mejores estándares del orbe.

Se trata de generar mecanismos de prevención del riesgo con reglas generalizadas que ayuden por ejemplo a hacer más rápido el pago de siniestros.

Lo sucedido en septiembre y que implicó contingencias por 16 mil 449 millones de pesos –conforme a la última estimación del 2017–, evidenció que hay mucho camino que recorrer.

Los eventos y la sensibilidad que generaron deberían ayudar a masificar las coberturas en un país en el que las primas llegan a 25 mil millones de dólares, apenas 2% del PIB.

Y es que hoy solo 26.5% de los hogares tienen un seguro para casa, y el grueso de estos es por las hipotecas, ya que sin éstas el porcentaje cae al 6.5%.

Vaya, solo 11.6% de las personas tienen un seguro de vida, 8% tiene cobertura de gastos médicos mayores, 16% tiene póliza contra incendios y únicamente 30% de los autos está asegurado.

Incluso en infraestructura pública, más allá del FONDEN, el momento abre una gran oportunidad para cerrar la brecha.

En la IP hay preocupación por el tema, que incluso se ha desahogado al interior del CCE de Juan Pablo Castañón.

En el CNA de Bosco de la Vega se buscan empujar programas específicos para proteger los cultivos de exportación.

En CONCAMIN de Manuel Herrera Vega, se impulsan coberturas que ayuden a mitigar las pérdidas que ocasionan los continuos hurtos del transporte.

En realidad la administración de Enrique Peña Nieto tendría igual que preocuparse por el dramático incremento de los accidentes viales. Al final repercuten en el gasto del sector salud, ya que los involucrados no tienen cobertura.

Es algo similar al hecho de que nuestras pensiones cuenten solo con una tasa de reemplazo del 26% y que 84% de los mexicanos no ahorren para su futuro.

Pero en ese contexto la AMIS que preside Manuel Escobedo, pretende ir más allá. Promueve la instrumentación de coberturas para la vivienda de bajos recursos de los mexicanos.

Al respecto se habla de un seguro catastrófico para la vivienda popular. La agrupación que dirige Recaredo Arias ha mantenido contactos con la SHCP de José Antonio González Anaya para cristalizar algo al respecto. Se utilizaría la base de datos de Prospera y de Bansefi que lleva Virgilio Andrade.

En adición la propia AMIS pretende lograr que haya un seguro para la vivienda de todos los mexicanos, vinculando la póliza al predial.

Un primer esfuerzo en esa línea se ha dirigido a la CDMX con Miguel Ángel Mancera. La idea es aprovechar el descuento que se da por pronto pago para cubrir la cobertura de ese seguro, mismo que luego se extendería a otras entidades si su implementación es exitosa.

El año pasado el rubro de seguros creció 5.6%, más allá de los terremotos de septiembre, que dicho sea de paso generarán un alza en el costo de los reaseguros. Para este, pese a la incertidumbre, se espera repetir otro año con números positivos. No obstante el objetivo del gremio es lograr que el tamaño del pastel pueda crecer.

***

HACE UNOS DÍAS Cemex de Fernando González incrementó entre 10% y 12% el cemento. La noticia ya trascendió al mercado. El alza se produjo luego de que se pospuso un movimiento similar en julio, tras la inconformidad de CANADEVI que comanda Carlos Medina y la CMIC a cargo de Gustavo Arballo. En esta ocasión la vivienda no ha manifestado ningún reclamo, ya que los aumentos no se han dado en todo el país. Además hasta donde se sabe, tampoco se han repercutido íntegramente a ese rubro, respetándose los acuerdos que se alcanzaron al interior de CONCAMIN que lleva Manuel Herrera Vega. Otra diferencia vs 2017 es que las cementeras no actuaron de forma coordinada, o sea Holcim de Rodolfo Montero, Cruz Azul de Guillermo Álvarez, Chihuahua de Federico Terrazas, Moctezuma de Fabrizio Donegá y Fortaleza de Jaime Rocha Font.

***

HOY HABRÁ REUNIÓN de lujo en el CCE que comanda Juan Pablo Castañón. Estará con los miembros del organismo cúpula Alfonso Navarrete, flamante titular de SEGOB. La intención es darle seguimiento a los temas que se tienen en una agenda predeterminada. Por cierto que mañana en el consejo nacional será el turno de Elías Beltrán, encargado temporal de PGR.

***

DESDE EL AÑO pasado MVS de Joaquín Vargas anunció que incursionaría en nuevos negocios. De hecho vía Dish comenzó a dar telefonía celular gratis a suscriptores. Ayer oficializó la compra de la Universidad Tecnológica Americana (UTECA) que está en la CDMX. La meta es impartir servicios educativos de bajo costo. Se buscará llevar el esfuerzo a todo el país.

***

LA PRÓXIMA SEMANA se presentará el Advertising Week, el evento de marketing y tecnología más grande del orbe. Por primera vez estará en México del 12 al 15 de febrero. Se espera un aforo de 5 mil asistentes que analizarán las tendencias de esos negocios con actores como Facebook, Google, Instagram. Nuestro país es uno de los mercados más importantes. Esa industria supera los 190 mil millones de pesos al año. El foro lo empujó el gobierno de la CDMX de Miguel Ángel Mancera y se suma a otros espectáculos como el Gran Premio y los juegos de la NFL y NBA.

aguilaralberto@prodigy.net.mx