Tras Afore Metlife, Principal por más oportunidades, aval a compra este año y por masificar pensiones

MÁS ALLÁ DE la incertidumbre del TLCAN el 25 de octubre Principal volvió a dar otro golpe de autoridad en México al firmar ahora la compra de Afore Metlife.

La operación debe ser aprobada por la COFECE de Alejandra Palacios y CONSAR que lleva Carlos Ramírez Fuentes antes de que termine el año.

En el ámbito de las afores la firma estadounidense había comprado las afores Tepeyac y HSBC y en lo que es su negocio de fondos de inversión también adquirió Genera hace algunos años.

Queda claro que México para esa multinacional que preside Daniel Joseph Houston con presencia en 22 países y activos por 660 mil millones de dólares, es un mercado en el que visualizan grandes oportunidades.

Con 135 años de historia la firma financiera cuyo expertis es el ahorro individual de largo plazo incluidas las pensiones ya realiza fuera de EU el 30% de sus ingresos en mercados como Brasil, Chile, China, India, Malasia, Indonesia, Filipinas.

Con la compra de Afore Metlife que dirige Enrique Giménez, Afore Principal llegará a 3.4 millones de cuentas (hoy tiene 2.7 millones) y a activos por 230 mil millones de pesos (mdp).

Al sumar los 70 mil mdp de Metlife se convertirá en la 5° afore y la 6° por cuentas de un sistema en el que solo quedarán 10 instituciones.

Comandada aquí desde hace 5 años por Mariano Ugarte del Solar tendrá una participación del 15%, que aún así en la misma Principal se observa limitada, en el contexto de la gradual reducción de comisiones que hay, y el alza de costos por una mayor tecnificación y la supervisión.

De ahí la necesidad de contar con una buena “escala”. En ese sentido Principal no lo dudaría sí se vuelve a presentar otra oportunidad de compra.

Metlife es más bien una aseguradora y tiene ya solo una AFP en Chile. De ahí que su desinversión se entiende. Principal en cambio sustenta todo su expertis en fondos para el retiro.

A diferencia de EU que cuenta con el 401K, legislación orientada a motivar planes de pensiones en las empresas, aquí las condiciones regulatorias no son las más adecuadas.

De hecho Principal es un promotor para traer esas fórmulas y masificar pensiones, aunque se requerirá la voluntad del gobierno y el Congreso para alinear estímulos.

Si bien con el IMSS, ISSSTE y PEMEX de José Antonio González Anaya se avanzó, aún así el reto en materia de pensiones es enorme.

Simplemente el 6.5% del salario que hoy se aporta a las afores, es incluso menos que en Chile, en donde ahora hay un cruento debate en torno a las bondades del esquema.

En un terreno en donde hay todo por hacer, Principal se apunta a convertirse en un actor protagónico, esto a 20 años de distancia de su llegada al país, en donde también maneja una operadora de fondos con 14 mil clientes y mil 220 millones de dólares en administración.

***

LE COMENTABA DEL escepticismo que hay en el mercado en cuanto a los tiempos que maneja SCT de Gerardo Ruiz Esparza para poner en marcha en 2018 el Tren México-Toluca. Ayer Guillermo Nevárez, titular de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de SCT, precisó en una carta que con respecto a los derechos de vía ya se tiene un 99% resuelto y el 1% está en proceso de pago y no representa obstáculo para el avance de los trabajos. Expertos consultados discrepan. El dato ya fue externado públicamente por el funcionario. En cuanto al túnel que mide 4.7 kilómetros, SCT asegura que se está en un 62%. Los portales de ambos lados del túnel doble están terminados. También ahí hay diferencias, puesto que ese 38% tomaría al menos seis meses, según se nos expone. Además en los 56 kilómetros del recorrido hay tramos muy complicados aún pendientes en la zona de Lerma. Por si fuera poco, todavía falta por realizar la subasta para el operador. Parece que el calendario no cuadra.

***

DÍGASE LO QUE se diga, la propuesta que realizará ECONOMÍA de Ildefonso Guajardo para sustituir en el TLCAN la “muerte súbita” del acuerdo cada 5 años –como lo formuló Donald Trump–, por una evaluación quinquenal, es igual de perversa para efectos de la certidumbre que requieren las grandes inversiones. De por si la larga tregua que habrá en estas negociaciones debilitará aún más la entrada de IED que el año pasado cayó. Así que no es la mejor señal.

***

Y POR SI el escenario no fuera complicado, ayer los diputados de EU aprobaron las reducciones impositivas de Donald Trump. El ISR de las empresas caerá del 35% al 20%. Claro que falta aún el Senado. Los detractores como George Soros argumentan el impacto al déficit público. Lo cierto es que si el asunto camina obligará a México a realizar una auténtica reforma fiscal para ser competitivos. Habrá que disminuir el ISR a personas morales y no habrá otra que sustituir esos ingresos con el politizado expediente del IVA. No será fácil.

***

RESULTA QUE GREAT Place to Work que preside Michelle Ferrari acaba de entregar el reconocimiento como el mejor CEO a David Penchyna, titular del INFONAVIT. Esto por el esfuerzo realizado para mejorar el ambiente de trabajo. El INFONAVIT es hasta ahora la única entidad pública reconocida en ese contexto. El galardón fue entregado por la propia Ferri junto con Michael Bush, mandamás global de Great Place to Work Institute.

aguilaralberto@prodigy.net.mx