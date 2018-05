Mayor actividad de IP vs AMLO tras choque, insistirán en alguna coalición y evalúan otras medidas

RESTÁNDOSE LOS ÚLTIMOS tres días de junio, cuando por ley las campañas deberán cesar, solo quedarán 48 días para elegir al nuevo presidente de México en relevo de Enrique Peña Nieto.

Conforme a las encuestas Andrés Manuel López Obrador se perfila como el indiscutible favorito, aunque aún faltan un par de debates y el tramo más intenso. En los pasados comicios en este lapso los márgenes se han estrechado.

Sin embargo en esta ocasión está a favor de López Obrador el nutrido rechazo al PRI por el enojo social, dada la corrupción, la inseguridad y la falta de Estado de derecho.

El camino para José Antonio Meade no se ve fácil, en tanto que Ricardo Anaya aparece como el posible depositario del voto útil, o sea los indecisos.

La semana pasada quedó marcada por el choque entre AMLO y la IP, en concreto con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que preside Alejandro Ramírez.

Si bien el político trató de restañar las heridas que provocó al sector privado, al que calificó de “minoría rapaz” y de “secuestrar” a México, en la IP se preserva un ánimo de distancia con él.

En 18 años de campaña no es la primera vez que AMLO se muestra en desacuerdo con los empresarios.

En esta ocasión le adelantó que entre los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que preside Juan Pablo Castañón, hay la resolución de ser más activos de aquí al primero de julio para tratar de evitar que AMLO sea el ganador.

Ahora mismo los organismos privados realizan foros en toda la República para sensibilizar de la importancia de analizar el voto.

Al interior de muchas empresas también ya se reproduce el ejercicio que la semana pasada se hizo público, en el que el regiomontano Enrique Zambrano de Proeza pidió a sus empleados razonar su decisión al sufragar.

También le comento que ya sin disimulo, grandes empresarios trabajarán en los próximos días para cuajar una coalición entre Anaya y Meade, y de ser posible igual adherir a Margarita Zavala y a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

En la IP las posiciones económicas expuestas por AMLO causan duda. Y es que se asegura que habrá un superávit primario, pero al mismo tiempo no se subirán impuestos, se congelará el precio de la gasolina, se implementarán precios de garantía para el campo y otros subsidios, por ejemplo para los jóvenes sin trabajo, todo contra una bolsa que es el costo de la corrupción y que es intangible.

Además parece que se evalúan otro tipo de medidas por parte de la IP, orientadas a ser un factor de mayor peso en las siguientes semanas.

En la estrategia empresarial se parte del hecho de que AMLO tiene un amplio margen de oportunidad de ganar las elecciones, y de ser así el sector privado ha coincidido en ser respetuoso del resultado, aunque también en mantener en alto su voz para defender la estabilidad, la apertura, el libre mercado, Estado de derecho y la posibilidad de disentir.

Así que habrá que estar atentos porque la IP se apresta a tener un rol más activo.

***

Y TRAS DE que Nissan que lleva Mayra González y VW ahora a cargo de Steffen Reiche suspendieran la entrega de su información a la AMIA de Eduardo Solís, ECONOMÍA que comanda Ildefonso Guajardo ya evalúa algunas opciones para que el mercado acceda a la información de la industria automotriz, tan importante para la toma de decisiones. Nissan consideró que los últimos lineamientos emitidos por COFECE de Alejandra Palacios, son ambiguos, de ahí la terminación que siguió también la alemana. Ahora mismo ECONOMÍA vía la subsecretaría de Industria que lleva Rogelio Garza, analiza si tiene facultades para recabar los datos y con ello eliminar cualquier vicio de las armadoras. Otra opción es darle la responsabilidad al INEGI de Julio Santaella o a BANXICO de Alejandro Díaz de León. Veremos.

***

FÍJESE QUE LA AMEGAS que preside Pablo González, ya se reunió el martes con el equipo comercial de PEMEX Transformación Industrial que comanda Carlos Murrieta para darle seguimiento a un esquema de apoyo idéntico al que ya se suscribió con Hidrosina de Paul Karam, y similar al que accederán OXXO Gas de Manuel Aroldo Filizola y 7 Eleven de Luis Chapa para obtener un descuento de 1 peso por litro, a fin de invertir en la mejora de las estaciones. Con 200 gasolinerías, lo que le da volumen, la agrupación echará mano de su vehículo de comercialización Inova Petromex en trámite con la CRE de Guillermo García Alcocer.

***

RESULTA QUE AYER The Banker (Financial Times), otorgó a la FIBRA E de la CFE de Jaime Hernández el reconocimiento como el “Deal of the Year” de Las Américas. Se consideró que el vehículo abrió el sector eléctrico mexicano a inversionistas globales. Los coordinadores fueron Goldman Sachs que llevan Manuel Camacho y Rodolfo Pérez, y Evercore a cargo de Augusto Arellano. Para Evercore México es el primer reconocimiento internacional que recibe. El último local se le otorgó en 2005.

***

AYER HR RATINGS de Alberto Ramos y que por cierto anunció una alianza con la calificadora canadiense DBRS, revisó al alza la calificación de Adamantine que preside Antonio Dávila Barberena. Se consideró que la sofom especialista en la compra y administración de cartera ha fortalecido su estructura organizacional y otros factores orientados a mejorar su gobierno corporativo.

