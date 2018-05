KIA por 100 mil autos en 2018, lidera ritmo de ventas, Pesquería 2º aniversario y exporta a 50 países

UNO DE LOS RUBROS que de inmediato se ve impactado por la incertidumbre, es el de autos, puesto que frente a las interrogantes, el consumidor opta por colocar en un paréntesis toda compra.De ahí que en este año continúe el descenso de las ventas de la industria automotriz que hasta abril según la AMDA que preside Guillermo Prieto Treviño llega al 9.4%.Para todo 2018 los expertos no están optimistas. Pronostican que el mercado se contraerá entre 4% y 6%, peor a la expectativa que había a principio del año cuando se preveía una baja del 2%.No hace mucho le comentaba que en ese descenso hay ganadores y perdedores. Entre estos últimos está Nissan que lleva Mayra González y que no ha logrado detener su caída, lo mismo que General Motors de Ernesto Hernández y no se diga Ford aún comandada por Gabriel M. López.Por el contrario la coreana KIA que encabeza Horacio Chávez lidera la dinámica de las empresas de ese rubro. En 2017 creció 49% y en el primer cuatrimestre avanzó 17%.A la callada la firma que en el área de ventas comanda T.J. Park ya tiene 6.4% del mercado y es la quinta marca con el mejor volumen.Lo interesante es que en julio apenas cumplirá 3 años de su llegada a México y que para este 2018, pese a lo errático del entorno, se apresta a crecer 15%.Con ello llegaría a 100 mil unidades anuales, meta a alcanzar para 2020 cuando desembarcó aquí.Su optimismo se finca en el Forte renovado que traerá en agosto, el impulso de su vehículo Río que ya contabilizará todo un año calendario y la llegada de una nueva miniván que es Sedona.Con eso completarán una gama con una decena de autos para distintos segmentos, incluidos Soul, Optima, Niro que es un híbrido, Sportage, Sorento y el Stinger, uno de sus vehículos bandera.Con 85 agencias de venta, que llegarán a 90 para diciembre, y las cuales cubren el 98% del país, se estima que el éxito de KIA se explica por varios factores.Una buena relación-precio-calidad y un trabajo fuerte en un buen sistema de postventa. Además ofrece 7 años de garantía para sus vehículos. En EU la firma JD Power acaba de otorgarles por segundo año consecutivo la primera posición en el índice de calidad.Con presencia en 69 países y 14 plantas -está por abrir otra en la India-, esta armadora que es la 9° fabricante global, también puede celebrar sus logros aquí en producción.Ayer fue el 2° aniversario del arranque en Pesquería, NL bajo la batuta de Nooyoel Park. La planta que hoy produce 300 mil unidades tiene una capacidad de 400 mil.Ahí fabrica el Forte que llega a 9 países y va por 24 a fin de año, y el Río que se distribuye a 49 naciones. También producto de una alianza, manufactura el Accent para Hyundai que dirige Michel Kaim.KIA exporta el 50% de sus autos a EU y la otra mitad a otras latitudes, lo que constituye un muy buen esfuerzo para diversificar su comercio.Evidentemente desde Corea hay un equipo que sigue muy de cerca la evolución del TLCAN y en particular lo relativo a las reglas de origen, tema nodal para toda la industria, pero aquí su principal foco de atención está en madurar su crecimiento en el país, en una labor en la que los primeros frutos ya están a la vista.+++LE COMENTABA DE la reunión que hubo el martes por la tarde entre el sector privado comandado por Juan Pablo Castañón y ECONOMIA de Ildefonso Guajardo. El balance, como se sabe, no es el mejor, ya que Robert Lighthizer, negociador de EU, apretó fuerte en lo que son las reglas de origen y luego ya se rehúso a evaluar el resto de los temas álgidos, incluida la temporalidad para nuestras exportaciones agropecuarias en donde no ha quitado el dedo del renglón. Los miembros del CNA que preside Bosco de la Vega han insistido que ese asunto no está a discusión. No es descartable que al abrirse una pausa en las negociaciones, se reanude la presión de la IP estadounidense a Donald Trump. De cara a las elecciones éste no está tampoco en la mejor posición. Como quiera el panorama es complicado.+++SI BIEN EL presidente Enrique Peña Nieto ya dio fecha para el 7 de junio a CONCAMIN, para la toma de protesta de Francisco Cervantes su actual presidente, en el caso de CONCANACO aún se está a la espera. Sería quizá para la segunda semana del mes que viene antes de que se dé el cierre de las campañas para evitar que la ceremonia se empalme. Por lo pronto José Manuel López flamante mandamás de CONCANACO trabaja a marchas forzadas para recuperar la unidad de esa confederación. El yucateco estuvo en Morelia el martes, hoy estará en Tamaulipas y después en QR para participar en la toma de posesión de los dirigentes de esas cámaras. CONCANACO da cabida a 255 agrupaciones que implican 650 delegaciones con 90 oficinas en el país. El organismo con 100 años de historia tiene 725 mil afiliados.+++JEAN DOMETTE NICOLESCO es referencia en el ámbito de la publicidad de nuestro país. De origen francés, pero muy mexicano, el experto acaba de publicar el libro "Mi pasión por la publicidad". Se trata de un recorrido por "el baúl" de sus vivencias, que es a su vez un recuento muy interesante del proceso de maduración que ha tenido esa apasionante actividad en las últimas décadas. El imperdible ejercicio en 200 páginas fue editado por El Publicista de Antonio Delius