Reconstruir el tejido social

Roma. El 19 de septiembre de hace 32 años mi esposa y yo recién habíamos llegado a esta ciudad, nuestro primer destino diplomático, después de años de trabajar en la cancillería en México, donde tuve el honor de servir como jefe de prensa de dos notables cancilleres: Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa y Bernardo Sepúlveda Amor.

Durante el día, trabajaba en la embajada como consejero de Asuntos Políticos, mientras mi esposa buscaba un departamento donde vivir. Por la noche, íbamos a clases intensivas de italiano, cerca de Piazza Navona.

El 19 de septiembre de 1985 fuimos a cenar con un par de colegas de la embajada. Parecía que, por fin, ese día habíamos encontrado un lugar para rentar. Departíamos relajadamente después de las clases, cuando nos enteramos que un terrible sismo había sacudido la Ciudad de México.

Me comuniqué con el entonces embajador Luis Weckmann, quien me instruyó recabar toda la información posible sobre lo sucedido. En esa época obviamente no había celulares ni, por lo tanto, redes sociales.

Por mi experiencia periodística, acudí a la sede de la agencia de noticias italiana, ANSA. Si había en Roma un lugar con información fresca y confiable ése era. Pero en la sala de redacción, el desaparecido télex y la televisión informaban que la “Cittá del Messico é scomparsa”, la Ciudad de México ha desaparecido.

La angustia se apoderó de nosotros. Vimos imágenes borrosas de Jacobo Zabludovsky transmitiendo para Televisa y de Pepe Cárdenas haciendo lo propio para Canal 13. Escenas de desolación y caos. Pero también supimos de la reacción de solidaridad que caracteriza a los mexicanos en momentos de crisis.

Informé al embajador de la situación y recibí la promesa de los periodistas italianos de informarme si lograban una conexión con México. Durante la noche, todo esfuerzo fue infructuoso.

Temprano al día siguiente, los mexicanos en Italia, residentes y turistas, llamaron sin cesar a la embajada para informarse sobre lo sucedido en México. Pedían listas de víctimas, ayuda para regresar a México, contactar a sus familiares.

En Ciudad de México, la torre de telecomunicaciones estaba inservible. Hicimos lo que pudimos para dar tranquilidad a nuestros paisanos. Seguramente muchos consideraron que no fue suficiente.

Las misiones de México en el exterior no estaban preparadas para atender todas esas demandas. No había protocolos de actuación en caso de emergencia, ni celulares, como ahora.

Finalmente, después de insistentes gestiones, las autoridades italianas se comunicaron con la embajada para informarnos que habían logrado conectarse con la capital mexicana a través de Estados Unidos y de la red de microondas de Pemex a lo largo de la costa del golfo.

Poco a poco, gracias a las solidarias autoridades italianas, las misiones de México en Europa canalizaron las peticiones de localización de parientes a través de la embajada de México en Italia.

El gobierno italiano, como ningún otro en Europa, comprendió desde el principio el efecto de la tragedia, pues este país también sufre devastadores terremotos.

En los meses siguientes, en Italia se organizaron colectas de fondos para los damnificados mexicanos. Fue por esa experiencia que mi agradecimiento a los italianos quedó grabado en mi corazón.

Al igual que hace 32 años, mi esposa —quien ahora es la representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Roma— y yo cenábamos en casa con unos amigos mexicanos de visita. Recordábamos tiempos antiguos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para conversar en paz, sin desagradables interrupciones, dejamos el celular en un rincón.

Mi hija, que había salido, regresó a la casa y nos dijo: ¿Cómo es que están tan tranquilos con lo del terremoto? Nos impactó la noticia. Otra vez la angustia. Corrimos a tomar nuestros celulares. Cada uno tenía numerosos mensajes de familia. Todos bien, gracias a Dios, pero vimos terribles imágenes de edificios derrumbados.

Con una diferencia de tres décadas, enfrentamos en una misma ciudad una situación trágica similar. La revolución tecnológica nos trajo un progreso maravilloso de información instantánea que no siempre ayuda a conocer y comprender la realidad.

Lo que no ha cambiado es la solidaridad en tiempos de crisis, consuelo ante lo frágil de la vida, agobiada a veces por la violencia. Ojalá que prevalezca el poderoso impulso del bien para reconstruir el tejido social de México, no solo edificios.

Posdata

Son siempre reconfortantes los mensajes de amigos y colegas para expresar su cariño.

En particular, me conmovió la llamada de Arvo Pärt, el genial compositor estonio, desde su casa en Tallinn, quien acaba de cumplir 82 años.

Me expresó su dolor por la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento de heridos y afectados a causa de los sismos. También preguntó por mi familia.

Pärt recordó su visita a México en octubre de 2012, cuando participó en el Festival Cervantino y en Bellas Artes. Se interesó sobre la condición física de la Basílica de Guadalupe, donde con devoción rezó ante su imagen.

El compositor vivo más grande de música clásica, quien compuso “Virgencita” en honor del pueblo mexicano, oró por los fallecidos y heridos del sismo.

@AGutierrezCanet

gutierrez.canet@milenio.com