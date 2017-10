1968, Oriana Fallaci (II)

Roma. A raíz de la lectura del libro 1968, Dal Vietnam al Messico. Diario di un anno cruciale, publicado hace unos días, me surgieron inquietudes sobre un líder estudiantil juzgado, creo injustamente, por Oriana Fallaci: Manuel Gómez Muñoz.

Herida en Tlatelolco, la periodista florentina cambió de opinión sobre Gómez Muñoz, quien la había protegido durante la balacera en el edificio Chihuahua pero para ella acabó siendo un delator.

Primero, en una crónica publicada el 24 de octubre de 1968, en L’Europeo, que forma parte del libro mencionado, la periodista italiana se refiere a Manuel como su “amigo”.

Luego, Oriana acusó a Gómez Muñoz, en su libro Nada y así sea, publicado en 1969, de haberla denunciado como “comunista y agitadora”.

Pero gracias a la reportera Elia Baltazar, autora del blog Periodismo en Tiempo Real, podemos conocer la otra versión de los hechos por parte de Gómez Muñoz, en una entrevista que le hizo hace cuatro años, “¿Quién salvó a Oriana Fallaci?”.

Gómez Muñoz, representante del Conservatorio en el Consejo Nacional de Huelga, contó a la reportera mexicana la historia de ese encuentro en el edificio Chihuahua. Éstos son algunos extractos de su testimonio:

“A Oriana Fallaci la conocí en el edificio Chihuahua, la tarde del 2 de octubre. Me llamó la atención aquella mujer rubia que hablaba un español macarrónico (de macarrón) y comencé a hablar con ella en italiano. Yo era cantante (de ópera) y había estudiado letras italianas, de modo que conocía el idioma.

“Yo estuve sobre ella un tiempo, no sé cuánto, y después nos ordenaron que nos arrastráramos. El piso estaba totalmente anegado, porque las balas habían perforado todas las tuberías del edificio. Yo gritaba que ella era una periodista italiana, que era extranjera, y no les importó.

“Cuando nos obligaron a arrastrarnos, yo me mantuve junto a Oriana, que en ese momento recibió dos tiros. Lo primero que me preguntó fue si le habían dado en los riñones porque, de ser así, estaba acabada. No pude saberlo, solo vi que tenía dos tiros. Herida ella, nos obligaron a bajar por unas escaleras a un departamento que ya habían tomado. La bajaron arrastrando y le robaron todo lo que traía con ella. Estuvimos ahí mucho tiempo y en algún momento ella me dijo: tómame de la mano y no te separes de mí, di que eres mi traductor.

“Finalmente llegó una camilla que portaban unos soldados. No me dejaban pasar con ella a la ambulancia, pero no me soltó y conseguí acompañarla a la Cruz Verde. En el camino me hizo algunos encargos, entre ellos, comunicarme con algunos de los periódicos en los que escribía. Hasta que llegamos al hospital Rubén Leñero.

“Mi única posibilidad para escapar y ayudarla era hacerme pasar por extranjero. Pregunté por un teléfono y me indicaron sin atreverse a hacer nada conmigo. Yo no traía veintes y comencé a pedir porque necesitaba hacer las llamadas. Primero llamé a información, para que me diera el teléfono del embajador de Italia, pero la operadora no me lo quiso dar si no le daba mi nombre. Me dio otro número telefónico, en el que alguien me contestó en italiano. No sabía quién era pero le dije que la periodista Oriana Fallaci estaba herida en el hospital de la Cruz Verde… Al final me dieron el teléfono del médico de la embajada. Era mi última llamada, porque no traía ya más monedas. Alcancé a gritar lo mismo: que Oriana Fallaci estaba herida.

“En ese momento, de una puerta que estaba frente al teléfono, salió una mujer que era la agente del Ministerio Público y gritó: ¡Agárrenlo, pendejos! Ya no pude ni colgar el teléfono, me metieron en la oficina y estuve detenido ahí porque no sabían qué hacer conmigo.

“Después me llevaron a la Policía Judicial, querían que declarara que los estudiantes habían iniciado el tiroteo y que Oriana Fallaci era una agitadora y comunista. Pero si yo decía verde, el secretario escribía rojo. Escribía lo que le daba la gana y yo le sacaba el papel de la máquina de escribir. En fin, me regañaron y del Rubén Leñero me llevaron a la Policía Judicial, en la calle Héroes de la colonia Doctores. Allí estuve uno o dos días hasta que me soltaron...”.

De acuerdo con Elia Baltazar, Manuel nunca pudo aclarar con Oriana esta versión. “Muchas veces le escribí, intenté llamarle y nunca respondió”.

Oriana Fallaci dio por cierta la declaración de Gómez Muñoz, manipulada por la policía. No se preocupó por escuchar a Manuel, después de todo lo que hizo por ella, quizá afectada por la terrible experiencia de haber estado al borde de la muerte.

Posdata

Oportuna y acertada la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz a la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), ante el incremento de la tensión de una agresión de este tipo por parte de Corea del Norte.

La ICAN, con sede en Ginebra, está formada por activistas de la sociedad civil de todo el mundo. Por México participa la organización no gubernamental Médicos Mexicanos para la Prevención de la Guerra Nuclear, representada por el Dr. Jans Fromow Guerra. Muchas felicidades.

