Meade: demagogia neoliberal

Roma. Demagógica comparación entre Corea del Norte y Corea del Sur acaba de hacer el precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, al ponerlos como ejemplo de países similares con diferentes niveles de desarrollo, debido a la aplicación de política económica distinta.

Obviamente la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) es un desastre económico por ser un país comunista cerrado, mientras que la República de Corea (Corea del Sur) tiene éxito por tener un modelo capitalista moderado.

Meade evitó comparar a dos países de tamaño económico similar, como Corea del Sur y México, para no poner en evidencia que, en los últimos 30 años, el modelo sudcoreano mixto logró muchos mejores resultados que el modelo mexicano neoliberal.

El tigre asiático logró un rápido desarrollo en las últimas tres décadas con altas tasas de crecimiento al mismo tiempo que redujo considerablemente el nivel de pobreza.

Según el Banco Mundial, en 1960 el ingreso per cápita de Corea del Sur era de 155 dólares, mientras que el de México era de 337 dólares, más del doble. Pero a partir de 1983, a raíz del desastre con López Portillo, Corea rebasó a México con 2 mil 268 dólares, comparado con los mil 998 dólares en nuestro país. Desde entonces, en tres décadas de neoliberalismo, aún no hemos podido alcanzar a los coreanos, pues en 2016 el ingreso per cápita en Corea se disparó a 37 mil 700 dólares, y el de México fue de solo 18 mil 900 dólares, exactamente la mitad de Corea.

El exitoso modelo coreano consiste en un sistema mixto: un fuerte liderazgo político del gobierno y un desarrollo económico ejecutado por el sector privado, cooperando entre ambos para alcanzar una meta compartida, innovar la economía a través del cambio tecnológico.

En Corea del Sur, un país con mínimos recursos naturales, los gobiernos sudcoreanos han jugado un papel catalítico, no pasivo, para impulsar una robusta capacidad tecnológica y científica, clave para el éxito económico del país.

Por el contrario, en México, con vastos recursos naturales no renovables como el petróleo, el gobierno de Carlos Salinas decidió que la mejor política industrial era no tenerla, según proclamó el entonces secretario de Comercio, Jaime Serra Puche. Por eso, ahora importamos gasolinas caras y vendemos petróleo barato.

Mientras que la exitosa política pública sudcoreana creó un sistema nacional de innovación, basado en fuertes inversiones en educación, ciencia y tecnología, México tiene el peor nivel educativo de la OCDE, no fabrica un automóvil de marca nacional ni tampoco un celular con patente mexicana. Seguimos el cómodo camino de ser primordialmente país maquilador con mano de obra barata.

Las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Peña Nieto, del cual Meade es destacado miembro, no han producido los resultados prometidos. ¿Por qué?

Según la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ésta es la razón:

“Desde 2013, el crecimiento económico de México ha tenido un promedio anual de 2 por ciento, por debajo de las expectativas del sector privado de que las profundas reformas estimularían la perspectiva económica. Se prevé que el crecimiento permanecerá debajo de su potencial debido a la caída de la producción del petróleo, precios débiles del crudo, y problemas estructurales como la baja productividad, alta desigualdad, informal más de la mitad del empleo, débil estado de derecho y corrupción”. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html

Los anteriores cinco problemas estructurales de México son producto de políticas públicas que el PRI y el PAN han aplicado en tres décadas.

El Instituto Coreano de Política Económica Internacional (KIEP por sus siglas en inglés), organismo financiado con fondos públicos, dio a conocer en abril de 2017 un estudio intitulado “Corruption in Latin America and its Implications on Korean Policy”.

El estudio reveló:

“La corrupción en México está profundamente enraizada en su sistema político, especialmente en el sistema corporativista que causó relaciones clientelares entre el Estado y la sociedad. Este sistema político se extiende en el sector privado, donde las compañías optan por entregar donativos con fines políticos a cambio de participar en proyectos gubernamentales. Irónicamente tal corrupción política se agravó con el debilitamiento del Estado con el neoliberalismo en los años noventa, debido al surgimiento de una nueva red de corrupción entre el gobierno, los cárteles de la droga y empresas privadas”.

Así nos ven los sudcoreanos, mientras el neoliberal Meade recibe el apoyo del empresario Claudio X. González Laporte, y despliega el espantapájaros norcoreano, que, en vez de provocar miedo, causa burla.

Posdata

Llama la atención el ambiguo tuit que ayer difundió Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero, hijo del empresario:

“Hoy por hoy, el riesgo más grande para México es no arriesgar lo suficiente para lograr cambios indispensables en el ámbito político, de seguridad, de procuración de justicia, de educación... Le debemos a las siguientes generaciones un mayor y mejor esfuerzo”.

¿Se deslinda de su padre o es la otra cara de una misma moneda?

