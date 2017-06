Ha ocurrido un lamentable cambio en la política exterior de los Estados Unidos en torno a su relación con Cuba. Los acuerdos que se establecieron durante la administración del Presidente Obama que marcaron el fin de la Guerra Fría se han dejado atrás. Principalmente, los afectados serán los empresarios estadounidenses. El bloqueo comercial fue reafirmado y nuevamente las voces de los países amigos de Cuba retoman su insistencia de que dicha estrategia no ha funcionado antes ni tampoco será eficaz en el futuro. México seguirá exigiendo que termine una de las violaciones al respeto entre las naciones más inútiles y seguiremos apoyando su fin desde las Naciones Unidas. Los cambios que ha impulsado el senador Marco Rubio, representante del partido republicano del estado de Florida obedece en gran medida a la aportación de votos en la elección presidencial de noviembre pasado. Sin embargo, es un elemento más de las demás medidas anunciadas al respecto de la relación con sus vecinos cercanos y aliados. Todas estas medidas no se explican en el escenario internacional y frente a la historia no queda más que lamentar el contrasentido de las mismas. Pareciera que la nueva doctrina de las relaciones internacionales en la Unión Americana obedece al principio que establece que no hay mejor política exterior que la política interna. El abandono de Europa, del Acuerdo de París, del TPP adicionalmente a la renegociación del TLCAN, la construcción del muro fronterizo con México, la insistencia de vincular a los cárteles de la droga con los grupos terroristas y la regresión en la política con Cuba responden totalmente a una nueva dinámica de priorizar el discurso y la política doméstica en los Estados Unidos. Para muchos sigue siendo un misterio la dirección de los Estados Unidos en el escenario mundial pero partimos de hecho que el aislacionismo, proteccionismo y el nacionalismo son sus nuevos pilares de quienes encabezan el nuevo gobierno. Los estudios de opinión pública continúan señalando que los ciudadanos estadounidenses en su vasta mayoría, 75% están a favor de un mayor acercamiento entre ambos países (Pew Research Center). Como países vecinos y hermanos del pueblo cubano, con quienes compartimos ilusiones y anhelos, sueños y aspiraciones no podemos más que insistir en la vigencia del derecho internacional, la independencia y la soberanía nacional de nuestras naciones, así como el asumir con dignidad y honor los retos que de ello se derivan. Ya lo ha señalado Angela Merkel, un nuevo orden multipolar comienza a fraguarse en el planeta. Seremos Cuba y México artífices ese nuevo orden en donde todos los países nos relacionemos con respeto y honremos los acuerdos que busquen construir un mejor entorno basado en el desarrollo sostenible que permita el desarrollo integral para las nuevas generaciones. Pronto vendrá una reunión del G-20 en Alemania, será el primer encuentro entre el Presidente de México y los Estados Unidos. Será una gran oportunidad para transmitir nuestra solidaridad con Cuba y reafirmar nuestros lazos de amistad. Ambos conocemos a nuestro vecino.