La Ciudad de México es un paraíso cultural. Todos los días hay un evento, de cualquier tipo: música, exposición de arte o fotos, teatro, la presentación de un libro, lo que usted quiera y guste. Leyendo la cartelera di con un concierto de música antigua; se celebraba en el anfiteatro Simón Bolívar, a un costado de San Ildefonso. Pagué mi entrada, contemplé los murales de Fernando Leal y entré a la sala a ocupar mi lugar. Dieron la primera llamada. En el escenario puedo ver el primer mural de Diego Rivera, La Creación; es de los años veinte. Desde unas filas más arriba, un matrimonio de cierta edad me observa, sonriente. Segunda llamada. El sitio está a medio llenar y casi todos están inmersos en sus teléfonos celulares. Los músicos afinan sus violas de gamba y dan la tercera llamada. Luces, aplausos, expectativa. Uno de los músicos advierte que el repertorio consiste en canciones de amor –y desamor– depresivas, oscuras y de desconsuelo. –El próximo concierto les tocaremos algo más jovial-, bromea. La primera parte discurre bien, sin sobresaltos ni accidentes. Ocasionalmente suenan algunos celulares y hay gente que de plano no está en el concierto: se hallan profundamente arrebatados por sus redes sociales. Llega el intermedio. La pareja que desde un principio se la ha pasado observándome aprovecha el descanso; la señora se levanta y me aborda: –¿Es usted el chef Herrera? Aunque intenté levantarme para saludar ella me tomó del hombro y me mantuvo en mi lugar. –Fíjese que mi marido lo vio entrar y me dijo: “¡mira, ahí está el chef que sale en la tele!”, y por eso vine a saludarlo y felicitarlo por el programa. –Oiga, -dijo- se ve usted más joven en persona, y también trae muchos kilos de menos. –Pues me da gusto saber que estoy más joven y menos gordo (que precisamente flaco no estoy), -contesté. Ella sonrió, se despidió y regresó con su marido, quien no paraba de observarme y sonreír. El concierto se reanuda. El músico pide apaguen los celulares.

En la fila de atrás, en la parte más alta y alejada de la sala estaba un tipo raro, oscuro e inexpresivo. No parecía estar ahí para escuchar el concierto; se le veía ido, absorto, enajenado. La luz baja de aquel espacio no dejaba ver bien los detalles de la escena pero una vez que puse atención y concentré mi atención en el sujeto me di cuenta que traía audífonos y que con la vista perdida y meneando rítmicamente la cabeza se hallaba haciendo otra cosa; con la mano izquierda dentro del pantalón frotaba melosamente sus partes. Y esto ocurría mientras el ensamble interpretaba una pieza particularmente depresiva de John Dowland. Nadie se dio cuenta de ello hasta que un par de damas con un cuadro de obesidad mórbida que estaban sentadas atrás de mí notaron las prácticas lascivas de aquel individuo y entonces comenzaron a eyacular agudas e intermitentes risillas, mismas que captaron la atención de uno de los músicos, el cual recién terminó la ejecución les pidió que se callaran. El tipo de los audífonos, absorto en su música, no se percató del incidente y continuó con su masaje autoerotizante. El concierto concluye. La pareja de gente mayor, que nunca dejó de observarme y sonreír se despide. Me acerco al escenario a fotografiar el mural de Diego y apenas saco un par de fotos interviene un guardia de seguridad: –No se puede tomar foto, dice. ¿Por qué? No sabe. No se puede, punto. –El ipad no tiene flash, –informo–; como quiera no se puede, –remata–. Se da la vuelta para regañar a otra persona y aprovecho para fotografiar todo.

Me encamino hacia la salida y de pronto un joven se me acerca y extendiendo su mano dice: –¿Es usted el chef Herrera? ¡Me da mucho gusto saludarlo! Se trata, ni más ni menos, que el tipo de los audífonos que se masajeaba a sí mismo en la parte más remota de la sala. Evitando a toda costa estrechar su mano, sonreí y salí tan rápido como pude.

