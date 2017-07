Tengo una fonda. Seguido llegan personas que se quejan de que no tengo tales o cuales platillos. –Usted debería tener un menú especial para niños –dijo la señora–, ¡por eso ya no vamos a volver! Luego llega otro quejándose de que tengo que ofrecer comida para veganos. En serio. Sí, claro; también voy a poner un menú para tuertos, uno para los que padecen de almorranas, otro para hippies que solo comen nueces y frutos secos, y uno más para hipocondriacos. Esto se sale de control, de veras. Abrir un restaurante de especialidad es una cosa y otra muy diferente darle gusto a chiflados y necios. Y eso aplica al tema de los niños; a menos que sean bebés que requieran leche o una fórmula especial o que estén enfermos, no hay razón para darles de comer algo distinto a lo que comemos los adultos. Sí: podremos hacer cosas con poco o nada picante, pero ese requerimiento también va para muchos adultos, así que el argumento no aplica. Es una tara cultural, una costumbre extraña que se generó quien sabe dónde y cuándo: haciendo una revisión de esta “comida para niños” en muchos restaurantes me di cuenta que se trataba de cosas verdaderamente simplonas y sin chiste: milanesa con papas, insípidas hamburguesitas, pasta de coditos con una salsa de tomate sencilla o a la crema, nuggets de pollo, sopita pinche de fideos y mamadas así. Como cocinero me deja pensando en el efecto que esta dieta tendrá en esos niños; crecerán con una idea francamente equivocada de lo que es la buena y correcta alimentación. En serio. Si usted le enseña a los niños a comer de esa manera, les será progresivamente más difícil entender el lenguaje culinario y, peor: entender nuestra gastronomía. La pregunta es sencilla: ¿Por qué no darles de comer –casi– lo mismo que comemos nosotros? Es importante dejar en claro que la cocina transmite una cantidad tremenda de información, de significados que generan emociones profundas y que establecen conexiones no sólo con nosotros mismos, sino con nuestra comunidad y nuestro pasado. La cocina, además, posee una capacidad narrativa muy potente y nos reflejamos en ella. Por eso es una megapendejada aislar a nuestra infancia de esta comida y darles un menú especial, cuando no existe ninguna razón o modelo válido para hacerlo. ¿Sopa de coditos con sazonador artificial de pollo? ¿Nuggets de pollo con cátsup? Por favor, estamos creando una generación de gente incapaz ya de apreciar nuestra gastronomía, gente que valora más la comida procesada e industrializada y que no posee ninguna relación con nuestra cultura. Qué puto miedo. Una cosa es la cocina casera y otra muy diferente la alienación a la que sometemos a nuestros hijos con comida que no aporta contenido, significado o sentido. Hay instancias en las que a los niños se les debe tratar igual que a los adultos; la cocina es una de ellas. Los hábitos alimenticios cambian con el tiempo, sí, pero no siempre es para bien. Hoy comemos menos vísceras y ya no tenemos tiempo para hacer pucheros y estofados clásicos o para sentarnos a convivir con grandes preparaciones y menús que festejaban la familia, la sociedad. Hoy tenemos una cocina artificial, solitaria y desprovista de humanidad. Si está enfermo o no tiene dientes, en las cafeterías de los hospitales hay menús para eso; en casa hay que comer de todo. Cuando era niño, en casa nos daban de comer parejo, y si algo no nos gustaba, nos servían doble y no nos dejaban levantarnos hasta terminar con todo. Gracias, mamá.

El concepto de “menú para niños” es totalmente improcedente e injustificado y con ello estamos educando necios, zombis culinarios no muy diferentes a animales de granja cuya alimentación solo sirve para engordarlos.

