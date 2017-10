Mucha gente me pregunta quién soy, de dónde vengo, a qué me dedico y así. Por lo general digo cosas como “soy cocinero”, “escribo en un periódico” y cosas por el estilo, pero nunca me había concentrado en publicar un comunicado oficial sobre quién soy y lo que realmente hago. Bueno, pues por vez primera pongo disposición del público información importante y verífica sobre mí. Le dejo pues una breve pero concisa apreciación autobiográfica. Espero le sea útil para su desarrollo espiritual.

Adrián Herrera. Houston, Texas, 1969. Nació en Texas pero nunca ha vivido allí: es regiomontano. Habla, piensa, come y se comporta como tal.

Autodidacta. Estudió 2 años de medicina. Trabajó en el rancho ganadero de la familia. Fue escultor. Cambió ese laboratorio por el de la cocina. Siempre ha sido escritor. Tiene su propia editorial y ha publicado dos libros; Norteño y Púdrete en el infierno. Ha abierto varios restaurantes: La Fonda San Francisco, Paso del Norte, Chef Herrera, y un proyecto de cocina norestense dentro del restaurante El Tío, todos en Monterrey. Es juez de Masterchef México y fue juez de Cocinero del Año México. Es cazador de veganos certificado. Es, de hecho, el primero cazador de veganos del país.

Posee poderes y habilidades especiales; es capaz de atravesar un muro de concreto de dos metros de grosor (está documentado y ha sido científicamente demostrado), practica la bilocación, es telépata, ha viajado en el tiempo, se comunica con seres extraterrestres, puede generar tumores cerebrales en sus enemigos, es un médium profesional y conversa con fallecidos, habla lenguas desaparecidas, desaparece y reaparece espontáneamente en sitios remotos, puede cambiar de forma y transformarse en seres mitológicos y otras criaturas fantásticas, todas las partes de su cuerpo pueden regenerarse y respira bajo el agua (hecho también científicamente demostrado). Trabaja para una sociedad secreta que pretende dominar el mundo, está por descubrir la cura de varias enfermedades y tiene una nave espacial en un sitio no revelado del desierto de Coahuila, además de un laboratorio de experimentación subatómica y biológica en el centro de la Antártica. Se sabe que puede cambiar el clima con el poder de su mente y ha logrado caminar sobre un flujo de lava. Ha reencarnado siete veces; en una vida fue un vikingo y se dedicó a asaltar poblados, quemando, saqueando y violando a las mujeres de esos sitios. Aparece en varias partes de la Biblia, cumpliendo con los crueles y violentos mandatos de Yahvé, fue mencionado por el poeta Homero en La Ilíada, en la antigua Roma fue un legislador notable, durante el medioevo practicó la alquimia y generó con éxito un homúnculo (además de haber convertido exitosamente el plomo en oro), trabajó en la Santa Inquisición torturando vegetarianos, en el renacimiento colaboró con grandes artistas e inventores, incitó a Charles Darwin a formular su teoría de la evolución y en la Revolución Mexicana sirvió como artillero durante la toma de Zacatecas bajo las órdenes del general Felipe Ángeles. Además desembarcó heroicamente en las playas de Normandía en la segunda guerra mundial sin recibir daño de las balas alemanas. Investigadores, académicos y místicos lo consideran inmortal. En el islam se le toma por un demonio del desierto, la Iglesia católica le teme y en el budismo es un iluminado.

En años recientes la psiquiatría descubrió que no posee el síndrome de personalidad múltiple, sino que efectivamente su cuerpo es habitado por varias personas que proceden de épocas históricas diversas. Su sangre, semen, saliva y otros fluidos corporales han sido enviados a prestigiosos laboratorios para ser analizados y otra parte se encuentra congelada y custodiada en un búnker en el Polo Norte.

Es de común acuerdo que no es de este mundo.

