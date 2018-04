Los ángeles de Les Wexner

Hubo una época en la que Les Wexner, un comerciante en la desgastada ciudad de Columbus, Ohio, salía de su tienda de ropa para sentarse a comer una hamburguesa a la hora del almuerzo. Estaba en camino de convertirse en multimillonario, el hombre que con Victoria’s Secret revolucionaría la ropa interior femenina y terminaría como el director ejecutivo con más tiempo en funciones en Fortune 500. Pero en ese entonces él no sabía eso, y sentía que le faltaba algo a su vida.

Era la década de 1970 y Wexner abría cada vez más tiendas pero se sentía insatisfecho. La gente le aseguraba que era un gran éxito. “No tienes ni idea”, contestaba. Para dominar la angustia, Wexner decidió que necesitaba un propósito más allá del trabajo. Comenzó a utilizar algunas horas cada semana para proyectos extracurriculares. Pero eso significaba sacrificar tiempo en otras partes. Así que Wexner se entrenó para comer menos. Dejó de salir a almorzar. “Tenía un perro”, dice, al explicar en qué se inspiró. “Alimentaba al perro una vez al día”.

Wexner envejeció para convertirse en un pequeño hombre de 80 años. Acabo de entrar en la caja negra de vidrio que es su sede suburbana en Columbus.

Wexner es la mente maestra de un imperio lascivo, un descendiente de inmigrantes rusos que hizo una fortuna de 6,000 millones de dólares (mdd) al vender sensualidad a las mujeres. Victoria’s Secret es sinónimo de introducir los push-up bras, las tangas con encaje al frente, sensuales lazos y los camisones de una sola pieza.

La cadena es la insignia de L Brands, el negocio que fundó como The Limited en 1963. Ahora posee más de 3,000 tiendas en el mundo y su valoración es de casi 11,000 mdd. El grupo está compuesto por Bath & Body Works, accesorios Henri Bendel y el canadiense minorista de ropa interior La Senza. Pero es a través de Victoria’s Secret que Wexner llevó la lencería atrevida a las masas. Adquirió la marca por un millón de dólares en 1982, cuando era una cadena de seis tiendas al borde de la bancarrota.

Cuando pasé por la tienda para ver a Wexner, tropecé con un montón de pantis de encaje con la parte trasera recortada en forma de corazón. Una empleada me dijo que estaba en la sección “más sexy”.

La marca se fortalece por su ostentoso desfile de modas anual, en el que modelos como Naomi Campbell, GiseleBündchen y Adriana Lima, han desfilado vistiendo los productos de Wexner, luciendo alas de ángel y disfraces de carnaval. Donald Trump era un asistente regular.

A diferencia de las tiendas de Wexner, la sala de juntas no cuenta con imágenes de escotes. En cambio, hay un collage de fotos de sus cuatro hijos.

No tengo idea qué vamos a comer hasta que aparece su asistente, Donna. Lleva dos ensaladas con carne en tazones de porcelana. “No sé si le preguntamos si es vegetariano”, dice Wexner. No lo hicieron, pero no lo soy.

La ensalada es algo incoherente: carne de res asada, huevo cocido, tomate, pimientos rojos y amarillos y aceitunas negras.

Desde su crisis existencial, Wexner dedica parte de su tiempo y fortuna a la filantropía, financia capacitación de liderazgo y el Wexner Center for the Arts, así como el Wexner Medical Center en la Universidad Estatal de Ohio, su alma mater. Si tiene algún gusto extravagante son los barcos. Posee un super yate de 96 metros llamado Limitless, que, declara con orgullo, es el barco más grande con bandera estadounidense en alta mar. Lo usa para sus vacaciones en la isla de Capri.

Wexner tiene 55 años al cargo. Detrás de él en las clasificaciones de la longevidad del Fortune 500 está Warren Buffet. La clave es que “cuando el cliente hace zig, tu haces zig”.

Pero se enfrenta a Amazon, que empieza a vender ropa interior.

A principios de 2016, Wexner se hizo cargo directo de la cadena cuando su director ejecutivo renunció, lo que aumentó sus responsabilidades como jefe de su matriz. Me dijo que la marca se había vuelto “vieja” y como primer paso, simplificó la operación. Alrededor de 20% de sus negocios en América del Norte están en línea, pero las tiendas, en las que Wexner está tan comprometido, han estado con mala salud.

Wexner dice que la ensalada está “bastante buena”, aunque, “tiene demasiada carne”. Donna regresa para quitar su tazón y él pasa al queso, pela la piel roja de rebanadas de Gouda y las parte en dos.

Dice que se exagera con la muerte de las tiendas físicas. Claro, 9,000 tiendas en EU cerraron el año pasado. La gente solía pasar cuatro horas en el centro comercial y visitaba 20 locales. Ahora se saltan las tiendas mediocres y solo se dirigen a una o dos, dice Wexner. Amazon es ideal para comprar productos básicos cuando sabes exactamente lo que quieres. Pero en las tiendas de moda se trata de que te topes con “cosas que no has visto antes”, dice Wexner.

Empuja su banquillo de la mesa para irse. Me apresuro a formular una pregunta más: ¿cuánto tiempo continuará trabajando? Wexner me dice que no tiene intención de prepararse para su propia muerte. “Tal vez la gente solo me sigue la corriente, pero me gusta lo que hago. Creo que soy efectivo. No me da miedo ir a trabajar”, dice.

Se levanta, se dirige a la puerta doble y regresa a su lencería.