Time Inc., con “flotis” ajenos

El dueño de Time, People y Sports Illustrated está en medio de una reestructuración general de la compañía y busca volver al crecimiento después de la decisión que tomó, a principios de este año, de no ponerse a la venta.

La editorial inició conversaciones con empresas de medios digitales para publicar versiones impresas de sus contenidos, incluso cuando la editorial estadounidense ha reducido la circulación de su propias revistas. Time Inc. evalúa la venta de varias divisiones de negocio, incluyendo la de revistas en el Reino Unido.

“Participamos en conversaciones con varias empresas que se enfocan exclusivamente en lo digital y exploramos la creación de revistas impresas de sus marcas”, dijo Rich Battista, director ejecutivo. La compañía no quiso decir con qué firmas está en conversaciones.

Sus comentarios surgieron cuando la editorial dio a conocer sus planes de reducir la circulación y la frecuencia de algunas de sus publicaciones más conocidas a partir de enero. La impresión de la revista Time se bajará de 3 a 2 millones. Sports Illustrated, Entertainment Weekly y Fortune, junto con otros cuatro títulos, se van a editar con una menor frecuencia. La reducción de las impresiones la dio a conocer primero el Wall Street Journal.

La compañía dijo que las medidas buscan hacer que el negocio impreso sea más sustentable a largo plazo. Eso no se hará sin un costo: Brad Elders, director de ingresos, dijo al Wall Street Journal que la revista Time deberá cobrar menos a sus anunciantes por la reducción en su circulación. Pero dijo que esa pérdida de ingresos se compensará con los ahorros generales del programa de reestructuración. Time Inc. también informó que ya no tratará de vender Coastal Living, uno de los títulos que estaba ofreciendo.

Time Inc., al igual que otras editoriales de revistas, se enfrenta a un futuro cada vez más incierto. PwC pronostica que los ingresos por publicidad impresa para las revistas al consumidor caerán a 6,700 millones de dólares (mdd) en Estados Unidos para 2021, menos de la mitad de los 13,600 mdd que las revistas generaron en 2012. Se proyecta que las ventas de circulación en el formato impreso caigan 23% para llegar a 6,100 mdd en el mismo periodo.

Time Inc. contrató a consultores de McKinsey, pues quiere lograr una agresiva reducción de costos, y eliminó o rescindió los contratos de 300 empleados este año. 6,700 mdd caerá la publicidad impresa en EU para 2021.

El año pasado, la publicidad impresa y los ingresos por circulación, que en conjunto representaron 70% de sus ingresos totales de 3.08 mil millones de dólares, cayeron 9% cada uno. La editorial espera que los ingresos de 2017 caigan por sexto año consecutivo. La compañía hace intentos con una serie de medidas para compensar la erosión de su negocio impreso, incluyendo el lanzamiento de un servicio de suscripción para dueños de mascotas y un programa de recompensas que ofrece descuentos en tiendas minoristas y restaurantes.