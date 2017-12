Negociación Disney-Fox, montaña rusa para Sky

Una oferta a la que le sigue una revisión regulatoria, una recomendación del gobierno y después otra revisión regulatoria, y después otra oferta. ¿Otros inversionistas han tenido un año tan vertiginoso como los accionistas de Sky?

En esta fecha el año pasado, los inversionistas en proveedor de televisión y de banda ancha trataban de digerir una oferta de 11 mil 700 millones de libras de 21st Century Fox de Rupert Murdoch por las acciones de Sky que todavía no eran propiedad de la compañía de Fox. Un año más tarde, la oferta todavía necesita recibir la aprobación del gobierno británico a pesar de meses de escrutinio por parte de dos reguladores de Reino Unido, Ofcom y la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés).

Entonces llegó este mes, después de semanas de especulaciones, Walt Disney confirmó que llegó a un acuerdo de 66 mil millones de dólares (mdd) por los activos de entretenimiento de Fox, que incluye la participación de 39 por ciento que tiene Fox en Sky. Aquí es cuando las cosas se ponen un poco confusas para los accionistas de Sky.

En primer lugar tienen que esperar el resultado de la revisión regulatoria de la CMA en algún momento del primer semestre de 2018 para saber si Fox recibirá la autorización para ser el propietario de 100 por ciento de la compañía. En ese caso, Disney terminará siendo el dueño de 100 por ciento de Sky, suponiendo que los reguladores de Estados Unidos aprueben su oferta.

Pero el primer resultado no está garantizado. La CMA recibió una avalancha de solicitudes de grupos que se oponen a la adquisición de Fox-Sky. Señalaron, entre otras cosas, el manejo de Fox sobre el escándalo de acoso sexual en Fox News Channel. Si la CMA y Karen Bradley, la secretaria de Cultura de Reino Unido, deciden bloquear el acuerdo Fox-Sky, los accionistas se enfrentarán a la posibilidad de quedar fuera del acuerdo Disney-Fox.

Esto se debe a que Disney no se comprometió a presentar una oferta por el resto de las acciones de Sky en el caso de que el acuerdo de Fox por Sky quede bloqueado.

Bajo las reglas del Panel de Adquisiciones de Reino Unido, una compañía que compre una participación de 30 por ciento o más de una empresa normalmente tendrá la obligación de presentar una oferta por el resto de las acciones. Disney compra 39 por ciento de las acciones de Fox en Sky así que supera ese umbral.

Pero Disney le dijo al panel que esa regla no debería aplicar en este caso. La compañía no quiso comentar sobre sus planes para Sky aunque no descartó presentar una oferta total. Pero si el Panel de Adquisiciones está de acuerdo con Disney, la compañía de entretenimiento puede optar por mantener su participación de 39 por ciento de Sky que adquirirá como parte de su transacción con Fox. Suponiendo, otra vez, que el acuerdo de Disney-Fox recibe la autorización de los reguladores de Estados Unidos, que no es algo seguro.

¿En dónde quedan los accionistas de Sky? Desafortunadamente es muy pronto para decirlo. El Panel de Adquisiciones podría optar por ignorar la solicitud de Disney para una excepción y obligar a la compañía a presentar una oferta por el total de Sky, el regulador llegará a una decisión en algún momento del próximo año.

Si el panel decide no obligar a Disney a presentar una oferta por todas sus acciones y la CMA y Bradley bloquean el acuerdo de Fox-Sky, no se descarta que otro comprador por Sky entre en la pelea. Comcast, el proveedor estadunidense de cable, vio con buenos ojos los activos de entretenimiento de Fox después de que las negociaciones de Fox con Disney se hicieron públicas, pero dio marcha atrás cuando quedó claro que Fox y Murdoch estaban decididos en vender a Disney. Comcast puede regresar por la participación de 61 por ciento de Sky que no es propiedad de Fox si el acuerdo con Sky se topa con los bloqueos regulatorios.

Como el mayor operador de Cable de Estados Unidos, Comcast llegó a su madurez en el mercado nacional, después de adquirir una serie de sistemas de cable. Trató —y no logró— adquirir Time Warner Cable hace tres años, retirando su oferta de 45 mil mdd después de que quedó claro que los reguladores de Estados Unidos lo iban a bloquear. Sky le dará una presencia internacional y 23 millones de suscriptores en siete países que podría utilizar para promover y distribuir el contenido que produce NBCUniversal, que es de su propiedad. Pero hay demasiados “qué pasaría si” en este escenario para que pueda ocurrir. Después de lograr una oferta acordada con Fox, Disney claramente está en el mando.

Disney tiene muchos incentivos para tener entre sus manos a Sky. El grupo estadunidense de entretenimiento construye servicios de streaming con el que llevará su contenido deportivo y de entretenimiento familiar a personas en todo el mundo.

Sky podría llevar estos servicios o los podría ofrecer como parte de un paquete para sus suscriptores, ayudando a Disney a construir un negocio de streaming que algún día podría competir en tamaño con Netflix.

Pero es probable que pasen varios meses antes de que los accionistas de Sky tengan claridad de lo que quieren. Su viaje en la montaña rusa todavía no se acaba.

