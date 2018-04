Wall Street y la marihuana

Los vinos finos que fluyen en un salón de banquetes en Manhattan lubrican la plática con otro intoxicante: la marihuana.

En algunas esquinas aventureras de Wall Street se experimenta con la marihuana como una inversión, a pesar de que el uso recreativo de la droga es ilegal en Nueva York y el fiscal general de Estados Unidos (EU) le recordó a la industria que el cannabis está prohibido por los estatutos federales.

La reunión en el restaurante Aretsky’s Patroon, en el centro de Manhattan, dio la oportunidad a 80 ejecutivos de capital privado, gestores de fondos e inversionistas, de escuchar a empresarios de la marihuana, quienes buscan capital. Uno se jactó de la experiencia del equipo de dirección que incluye a Blackstone, Goldman Sachs y Harvard Business School.

El mercado legal del cannabis de América del Norte creció en un tercio para alcanzar casi 10,000 millones de dólares (mdd) el año pasado, de acuerdo con ArcView Market Research, y se proyecta que su tamaño crezca más del doble para 2021.

Nueve estados, entre ellos California, Colorado y Massachusetts, permitieron la venta del cannabis para uso recreativo para adultos. Canadá planea legalizar el uso recreativo este año.

Percibiendo una oportunidad, el excorredor de Bear Stearns, Gregg Schreiber, ayudó a fundar Green Table, una red de contactos de negocios de la industria legal de la marihuana. Su evento en Manhattan dio a las compañías una tribuna para presentar sus argumentos de ventas a posibles inversores. Se tiene programada otra cena de Green Table en Boston, este mes.

Es un momento increíblemente emocionante para estar vivo si eres un fumador de marihuana, dice Keith Stroup, fundador de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de la Marihuana (National Organization for the Reform of Marijuana Laws, NORML).

De pie, frente a los invitados bien vestidos, había ejecutivos de empresas como Firefly, que vende un vaporizador controlado por aplicaciones, y PRØHBTD Media, una empresa de mercadotecnia para la industria de la marihuana.

10,000 mdd fue el mercado legal del cannabis en EU el año pasado.



“La cultura stoner (fumadores de marihuana), todos los accesorios y el respeto a esa subcultura, se está desvaneciendo”, dijo a la audiencia Steve Berg, director ejecutivo de Firefly. “El cannabis se vuelve parte de la corriente principal. Y la pregunta que todos en esta sala deberían hacerse es: ‘¿cómo puedo ganar dinero?’”.

Berg entró a la industria del cannabis después de trabajar en la banca. Su vaporizador de 329 dólares carece del estilo barroco de la parafernalia de la head shop (tiendas que venden artículos para el consumo de la hierba), y en su lugar luce las líneas limpias de un smartphone.

El mundo de la inversión en hierba tiene una jerga que refleja su estado legal incierto. Las empresas que cultivan o venden productos de marihuana se describen a sí mismas como “relacionadas con plantas”, mientras que las “que no están relacionadas con las plantas” venden equipos o servicios. Algunos inversionistas creen que este último sector está menos expuesto al riesgo de una represión legal. “Solo queremos vender picos y palas”, dijo un inversionista de capital privado durante la cena en Manhattan.

El riesgo es real. Jeff Sessions, el fiscal general de EU, anuló en enero una política de la administración Obama que ordena a los fiscales federales que no tomen medidas contra la marihuana en los estados que la hicieron legal. SmartApproachestoMarijuana(SAM), un grupo de defensa, advierte que la industria legal de la marihuana con poder financiero adquirirá el papel que alguna vez tuvo la industria del tabaco.

La mayoría de los bancos evita la industria del cannabis en EU, según ArcView. Los inversionistas de capital privado y de riesgo pueden escuchar los argumentos de venta, pero “los únicos que escriben cheques son individuos ricos y oficinas familiares. Y tampoco hay un mercado amplio y profundo de tipos que lo hagan”, dijo Hadley Ford, director ejecutivo de iAnthus Capital Holdings, que opera granjas y tiendas de marihuana en EU.

Sin embargo, iAnthus y otras compañías relacionadas con el cannabis salieron a bolsa en Canadá. El productor y distribuidor con sede en Toronto, Cronos Group, cotizó acciones en el mercado Nasdaq de Nueva York en febrero. Las empresas privadas y públicas recaudaron 3,500 mdd en capital el año pasado y más de 2,000 mdd hasta principios de marzo de 2018, de acuerdo con Viridian Capital Advisors.

ArcView también convocó a empresarios de la marihuana e inversionistas. La noche del jueves 25 de enero, el New Jersey Cannabis Symposium atrajo a cientos de personas a una sala de conciertos en Newark, para debatir sobre las oportunidades a medida que el gobernador del estado, Phil Murphy, impulsa la legalización del uso recreativo.