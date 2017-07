Las condiciones adecuadas

Jude Webber, corresponsal de FT en México, organizó un panel de discusión con líderes del sector de tecnología en México. El objetivo: analizar los obstáculos para la innovación. ¿Por qué era importante hacerlo?

Porque México es una economía de dos velocidades: por un lado es una potencia maquiladora orientada a la exportación, y por el otro, las pequeñas empresas representan 90% de las compañías y más de la mitad de la economía está en el sector informal, así que no paga impuestos y tampoco ofrece prestaciones a los trabajadores.

La economía del país crece casi 2%, y esto ha sido así durante los últimos 15 años, pero la productividad creció a un promedio de solo 0.2% al año, en ese mismo periodo, señaló Nicolás Grosman, director de McKinsey Global Institute for Latin America. Las industrias creativas se consideran como una forma de impulsar la economía, pero, ¿cómo puede el país crear las condiciones correctas para las startups y los innovadores?

Esta fue la pregunta que planteó FT junto con su socio para el evento, la agencia mexicana de promoción de exportación, ProMéxico. Se invitaron a líderes empresariales de los sectores de tecnología y creatividad para no solo responder a la primera pregunta, también para discutir qué limita la innovación en el país y qué papel tienen que desempeñar el gobierno y la industria para fomentarlo.

La mesa redonda, que duró dos horas, fue presidida por Jude Webber, la corresponsal de FT en México, y por Paulo Carreño, director ejecutivo de ProMéxico. Al responder a todas las preguntas y hablar de innovación se pretendió encontrar algunas ideas para mejorar la participación del país en la economía mundial.

Entre los panelistas se encontraban, Bismarck Lepe, director ejecutivo de Wizeline, una compañía de software y entrega de productos; Adolfo Babatz, director ejecutivo de la compañía de pagos móviles, Clip; Rodrigo Becerra, director de información de Pemex; Nicolás Grosman, director de McKinsey Global Institute for Latin America; Federico Antoni, socio fundador del grupo de capital de riesgo ALLVP; Lorena Sánchez, directora ejecutiva de Varangard, una compañía de descubrimiento y desarrollo de empresas; y Alejandro Morales, director ejecutivo de Econduce, una startup para compartir scooters (motonetas) eléctricas.

Aquí parte de la conversación.





La concentración de mercado

Antecedentes: México realizó una serie de reformas estructurales, incluyendo la terminación de ocho décadas del monopolio de Pemex en 2013, y la adopción de regulaciones asimétricas diseñadas para equilibrar el campo de juego en el sector de telecomunicaciones dominado por América Móvil de Carlos Slim.

Rodrigo Becerra (Pemex). Este es un país de monopolios. Hay muchas pequeñas startups que surgen aquí y allá y para ellas es más barato, o más fácil, obtener dinero mediante la venta a una gran compañía de telecomunicaciones o de tecnología que recorrer todo el camino hacia una OPI (Oferta Pública Inicial). No hay un entorno dinámico donde quieras invertir dinero en estos pequeños experimentos. Creo que deshacernos de este entorno de monopolio será muy útil. En este contexto, el regulador de competencia, es decir, la Comisión Federal de Competencia (Cofece), probablemente necesite ser más fuerte.

TE RECOMENDAMOS: Monopolios afectan desarrollo de sector energético: CCE

Adolfo Babatz (Clip). El principal problema son los monopolios y los oligopolios, ese es el problema real que tiene la economía mexicana. A menos de que tengamos una política de competencia de estado, una competencia real, vamos a perder esta oportunidad como país. La Cofece es una de las instituciones más importantes, y me parece que debería ser tan importante como el banco central de México.





¿Cuál es el papel del gobierno?

Antecedentes: México es la segunda mayor economía de América Latina, gasta solamente 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en investigación y desarrollo, una fracción del gasto de Israel (4.3%).

Adolfo Babatz (Clip). Hay tres ecosistemas centrales de tecnología en el mundo: Silicon Valley, en California y Boston, Massachussets, en una escala mucho menor, ambos en Estados Unidos (EU) e Israel. Todos ellos se alimentaron con dinero del gobierno. Con el fin de tener un ecosistema de clase mundial. El gobierno tiene que intervenir porque es el único que puede permitirse perder tanto dinero.



Alejandro Morales (Econduce). Tenemos inversión de la banca de desarrollo del Estado, Nacional Financiera (Nafin). Hasta el momento funciona y tenemos la opción de salir en muy buenos términos así que la inversión del gobierno no necesariamente es algo malo.

Federico Antoni (ALLVP). Me gustaría que tuviéramos la misma regulación asimétrica en Fintech (tecnología financiera) que se tiene en telecomunicaciones.

20 a 30 años tardará en surgir la innovación en México.



Lorena Sánchez (Varangard). No es (el gobierno) que emita un cheque como si fuera tu fondo de capital de riesgo. Es más una cuestión de que ellos emitan un cheque… para una investigación que tú, como empresa privada, nunca vas a poder costear.





¿Innovación o imitación?

Antecedentes: A menudo se acusa a México de ser un seguidor, no un líder, y que es un destino barato y atractivo en el extranjero para las empresas estadounidenses.

Bismarck Lepe (Wizeline). Veo a la India de una manera muy similar a México. De la India sale poca innovación, pero tienen 14 unicornios, es decir, startups con una valoración superior a 1,000 millones de dólares (mdd). Ser la piedra angular de la América Latina de habla hispana puede crear muchas grandes compañías. La innovación probablemente surja dentro de 20 o 30 años.

Lorena Sánchez (Varangard). Cuando hicimos la empresa de comercio electrónico Linio, sí, eres un clon de Amazon, pero tuvimos que adaptar muchas cosas para el mercado porque la gente no está en el sistema bancario y las empresas de entregas no pueden cumplir con el total de la demanda. Ahí se innova.

Federico Antoni (ALLVP). En los mercados emergentes tienes que empezar copiando los modelos de negocios e imitarlos a nivel local. Después comienzas a hacer un poco de innovación en el modelo de negocio. No haces innovación tecnológica pero comienzas siendo innovador en la forma como puedes cobrar por un servicio o distribuir un servicio. Creo que en México empezamos a entrar en la innovación ya del modelo de negocio.



Alejandro Morales (Econduce). Nuestra compañía crece, pero sufrimos para tener 200 motonetas en la calle (para que los clientes las alquilen). En Europa hay compañías que comienzan con 1,000 motonetas. Así que también es cuestión de qué tanto dinero puedes recaudar. Algunos de nosotros pensamos realmente en grande, pero tenemos limitaciones de dinero.





Talento

Antecedentes: Para ver los beneficios de la reforma educativa de México tomará una generación, pero los ingenieros son más baratos y hay más aquí que en Silicon Valley.



Bismarck Lepe (Wizeline). Google, Facebook, Amazon, todos contratan y reclutan ingenieros en México y, por lo tanto, muy pronto van a decir “sabes, simplemente dejemos a los ingenieros allí”. Eso es lo que ocurre en Amazon. Fueron de los primeros en reclutar en México y ahora crean centros de ingeniería y desarrollo aquí.

0.6% del PIB invierte México en I+D. Israel 4.3%.



Federico Antoni (ALLVP). Pregunta a cualquier startup aquí en México, pregúntales cuál es el principal problema, todas responderán que es la falta de ingenieros.

Lorena Sánchez (Varangard). Uno de los problemas es que los estudiantes de ingeniería aún aprenden lenguaje ensamblador que se enseñaba hace 20 años, cuando yo estudiaba ingeniería.

Rodrigo Becerra (Pemex). En realidad, en el caso de Pemex, sí trato de traer a extranjeros para que trabajen aquí.

Alejandro Morales (Econduce). Recibimos una importante cantidad de currículums de extranjeros y ni siquiera los vemos porque en nuestra etapa el costo es demasiado alto.





Cambiar la cultura

Antecedentes: México está inmerso en una pesada burocracia y no hay cultura para la meritocracia en el sector público.



Rodrigo Becerra (Pemex). En el sector público te pagan independientemente de lo que hagas. No hay un sistema de bonos, no hay una revisión de desempeño. Tienes que cambiar esa mentalidad. Si no lo hacemos, vamos a sentarnos aquí otros 20 años.

Nicolás Grosman (McKinsey Global Institute). Crear un ecosistema de innovación es algo fantástico, pero a menos de que podamos reinventar la forma como funcionan las empresas tradicionales, no vamos a obtener nada de eso.

Bismarck Lepe (Wizeline). Me siento muy optimista, pues México está en ascenso. Vendimos mi última compañía en 410 mdd. De las 600 personas que se encontraban allí, 50 salieron para iniciar nuevas empresas. De ellos, 19 recaudaron más de 100 mdd en capital y esos nuevos negocios hoy tienen una valoración de entre 800 y 900 mdd.

Actualmente, en Guadalajara, emplean a casi 500 personas que ganan más de 45,000 dólares al año. Y eso es Ooyala, una pequeña compañía.