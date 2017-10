El futuro de Harvey Weinstein

Fue un difícil regreso a la independencia. Tomaron puestos directivos de otras compañías y jugaron en el sector editorial y otras empresas. Weinstein descuidó su mayor talento: encontrar y distribuir películas. En sus primeros tres años, The Weinstein Company batalló para lograr un éxito, el dinero se acababa y en Hollywood abundaban los rumores de que Weinstein estaba acabado. “Llegó al punto en el que ya no quería hacerlo más, no de la misma forma”, dijo a Financial Times.

Disney vendió Miramax en 2010. The Weinstein Company se encontró entre los postores pero los vencieron con una oferta de 600 mdd de Colony Capital de Tom Barack y Qatar Holding. Finalmente vendieron Miramax a BeIN Media Group, la cadena emisora de Qatar. Con Weinstein fuera de cuadro y cuatro miembros de la junta directiva de la firma Weinstein fuera de la película ya que presentaron su renuncia, ahora le toca a otros guiar el próximo acto del estudio.