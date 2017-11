Empoderamiento, de mujer a mujer

La conversación con el primer ministro de Nigeria y su gabinete comenzó con un punto de referencia. En 1960, Bulgaria, el país natal de Kristalina Georgieva, se ubicaba en el mismo sitio que Kenia en las listas de población global, ambos países contaban con alrededor de ocho millones. Para 2012, cuando Kristalina comenzó a visitar Nigeria, la población de Kenia había aumentado a 44 millones, mientras que la de Bulgaria había caído a poco más de siete millones. En esa transición, Georgieva dice que vio un precedente preocupante para Nigeria si no comenzaba a empoderar a sus mujeres y desplegar políticas más efectivas de planificación familiar.

“Les dije: ‘¡No puedo imaginar a mi país con 44 millones de personas! No pueden seguir así’. Y eso —¡bum!— abrió una conversación que nunca voy a olvidar”, recuerda Georgieva. “El primer ministro dijo: ‘Nigeria tiene mucho territorio. Podemos tener muchas más personas. Ese no es un problema’”.

Como la número dos de facto del Banco Mundial (BM), excomisionada europea y candidata a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Georgieva pertenece a un club selecto de mujeres en la tabla superior del desarrollo mundial. Después de años de trabajo y escuchar a demasiados ministros de finanzas y otros líderes ignorar la difícil situación de las chicas adolescentes, está ansiosa por restablecer el equilibrio.

“Hacer que las mujeres participen nos hace hablar de cosas sobre las cuales los hombres normalmente evitan hablar”, como el matrimonio precoz, dice. El resultado “no es trivial”, agrega, y cita un estudio del BM que señala que demorar el matrimonio para las chicas en el mundo en desarrollo agregaría más de 500,000 millones de dólares (mdd) a la producción económica mundial anual para 2030.

