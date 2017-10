Trump busca dejar sin dinero a Pyongyang

El martes pasado, Donald Trump dijo que Estados Unidos (EU) tomaría la opción militar contra Corea del Norte “si tenemos que hacerlo”, cuando instó a los líderes mundiales a unirse en un intento por cortar las fuentes económicas del régimen de Pyongyang.

“Estamos preparados para la segunda opción. Digamos, la opción militar. Si tenemos que hacerlo, lo haremos”, advirtió el presidente de EU. “Dice cosas que nunca jamás deberían de decirse”, agregó, refiriéndose a Kim Jong Un, el líder norcoreano. “Y respondemos a eso”. Trump hizo sus comentarios cuando EU emitió sanciones unilaterales adicionales contra ocho bancos norcoreanos y 26 personas.

La medida marca el más reciente esfuerzo de Washington para asfixiar la economía de Pyongyang y privar al país de la moneda dura que financia su programa nuclear y de misiles balísticos de rápido desarrollo, ya que EU busca negociaciones decisivas sobre la desnuclearización.

“Fijamos la mira en los bancos norcoreanos y facilitadores financieros que actúan como representantes de los bancos de Corea del Norte en todo el mundo”, dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado que describió a las personas como nacionales que trabajan para bancos de Corea del Norte que operan en China, Rusia, Libia y Emiratos Árabes Unidos.

“Con esto avanzamos en nuestra estrategia para aislar totalmente a Corea del Norte con el fin de lograr nuestros objetivos más generales de una península coreana pacífica y desnuclearizada”, comentó. “Todos los países deben actuar ahora para asegurar la desnuclearización total del régimen”, dijo Trump después del anuncio de las sanciones. También agradeció a España por expulsar al embajador de Corea del Norte, y a China por romper todas las relaciones bancarias con Pyongyang, en una medida que, dijo anteriormente, sería “impensable”.

Dos de los norcoreanos señalados trabajan en bancos de Dubai, algo que señala el alcance de las redes financieras extranjeras de Corea del Norte a pesar de una campaña que encabeza EU para frenar las operaciones norcoreanas en el extranjero.

Kwak Chong-chol, que se encuentra entre esos nombres, era gerente general de una compañía de Corea del Norte responsable de recaudar fondos de los trabajadores norcoreanos, según el Departamento del Tesoro. Ryom Hui-bong llevó dinero de Dubai a Pyongyang, dijo. Otras personas que se encuentran en la lista trabajaron en Moscú y Beijing, entre otras ciudades.

Corea del Norte mantiene una red de decenas de miles de los llamados trabajadores huéspedes que envían lo que se estima un monto de 500 millones de dólares en moneda dura cada año. Cerca de 50 mil norcoreanos trabajan en China y 20 mil en Rusia.

EU defiende las fuertes resoluciones de sanciones de la ONU, pero también toma medidas unilaterales, ya que batalla para llevar a Corea del Norte a la mesa de negociaciones, mientras ambas partes intercambian amenazas cada vez más fuertes y se corre el riesgo de desatar una guerra.

Ri Yong Ho, ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, dijo a la Asamblea General de la ONU que Pyongyang podría apuntar a los bombarderos estadounidenses que no vuelan en su espacio aéreo, poco después de que Trump advirtió que tal vez Kim “no podría estar mucho tiempo”.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!