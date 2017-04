El problema del poder político

No exigen el sueño libertario de Rebel: How to Overthrow the Emerging Oligarchy (Rebelde: cómo derrocar la oligarquía emergente). En su nuevo libro, el parlamentario Douglas Carswell cita al Brexit, su éxito electoral en una ciudad costera y, de hecho, cualquier evento que ocurra en tiempo y espacio real como prueba de que la gente quiere un estado pequeño sobre el que puedan ejercer un dominio de liderazgo constante, a través de algún tipo de mente digitalizada.