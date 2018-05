Desarrolladores dan espaldarazo a Facebook

San José

Mark Zuckerberg llegó al escenario después de un video en el que se mostraban los peores titulares de Facebook: “Facebook socava la democracia estadunidense”, “Facebook se enfrenta a una investigación de la FTC”, “Transmiten tiroteo en vivo en Facebook Live”.

La voz en off resonó en todo el oscuro salón donde miles de desarrolladores se reunieron en la conferencia anual del ramo F8 de Facebook. “El año pasado fue difícil. Vimos lo que ocurre cuando las cosas salen mal. Aprendimos lo importante que es hacer las cosas bien”.

El oscuro video fue un cambio drástico de las gráficas caleidoscópicas y la apacible música de baile con el que se presentó al jefe de Facebook el año pasado.

“Este ha sido un año intenso”, dijo, “no puedo creer que solamente hayan pasado cuatro meses”.

Muchos en la audiencia también tuvieron un año difícil. Cuando Facebook se apresuró a mejorar la privacidad después de que se informó en marzo una enorme filtración de datos a Cambridge Analytica, dejó de revisar nuevas aplicaciones y actualizaciones, se embarcó en una investigación a miles de aplicaciones y realizó varios cambios para restringir la cantidad de datos a la que pueden tener acceso los desarrolladores de terceros a partir de la enorme red social.

Zuckerberg trató de encontrar un equilibrio entre presentar un mensaje claro a los políticos, reguladores y medios que asumía la responsabilidad de los errores, y apelar a los tecnólogos en el salón como compañeros “constructores” que seguían adelante con el proyecto ambicioso y altruista de conectar al mundo. Describió el movimiento de la compañía hacia las citas en línea —algo que hizo que cayera el valor de las acciones de la industria de aplicaciones de citas— como su esfuerzo más reciente para permitir “la conexión más significativa de todas”.

“Sé que la gran mayoría de ustedes se centra en construir cosas buenas”, dijo. “Necesitamos seguir estos pasos para asegurar que todos en la plataforma se enfoquen en construir cosas buenas”.

Los desarrolladores vitorearon cuando Zuckerberg anunció que Facebook reiniciaría el proceso de revisión de aplicaciones, ayudándoles a que proyectos estancados vuelvan a su camino. Pero a muchos les preocupa que los cambios que se hicieron a raíz del escándalo de Cambridge Analytica puedan tener un mayor impacto en sus negocios que en Facebook: la red social informó ganancias e ingresos estelares la semana pasada, lo que hizo que se disparara el valor de sus acciones.

Una ingeniera de software de YouCaring.com, una plataforma de recaudación de fondos, dijo que tuvo problemas para integrar su sitio con Facebook desde que se implementaron los cambios. Temía que uno de los cambios pudiera dificultar que las personas alentaran a sus amigos a donar dinero.

“Definitivamente parece que crearon el evento para defender la plataforma contra las acusaciones y los problemas de seguridad que atormentan a Facebook”, dijo.

Randall Bennett, fundador de Vidpresso, que tiene una alianza con Facebook para crear videos de transmisión en vivo, dijo que su nuevo producto diseñado para ayudar a los consumidores a transmitir en vivo y vender artículos a través de la plataforma Messenger de Facebook se retrasó por semanas al momento en que se detuvo la aprobación de aplicaciones.

“El 23 de marzo pusieron en pausa la revisión de la aplicación y nuestra fecha de lanzamiento era el 24 de marzo. De hecho, teníamos algunas personas en la plataforma en prueba beta y de repente no funcionó”, dijo.

Pero entendió por qué Facebook tuvo que tomar la decisión. “Habríamos hecho lo mismo. De cierta manera estaban en este modo: sacar todo de la mesa y después resolverlo”, dijo. “Esta es su oportunidad de reiniciar. Es la mejor excusa que tiene Facebook para confinar la plataforma, comenzar de nuevo y restablecer las expectativas con los desarrolladores”.

La gran mayoría de los cambios de privacidad de Facebook ya se habían anunciado, y muchas se apresuraron a salir antes de que Zuckerberg testificara ante el Congreso el mes pasado.

Pero hizo un cambio que resultará ser más significativo para los anunciantes que para los desarrolladores: Facebook permitirá a los usuarios borrar su historial de actividad en otros sitios web y aplicaciones —del mismo modo que los usuarios pueden borrar su historial de navegación— e incluso les permitirá optar por no participar del seguimiento de personas en la web y en otras aplicaciones que lleva a cabo la red social.

Zach Greenberger, director ejecutivo de AdMixt, una empresa de mercadotecnia social, dijo que iba a escribir a sus clientes de publicidad para advertirles de un cambio que podría afectar su capacidad para dirigir los anuncios.

“¿Quién no haría eso? ¿Quién no va a borrar sus datos? Aunque sus anuncios se volverán más molestos y no tan relevantes”, dijo.