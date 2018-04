Los mecánicos del futuro

Un nuevo curso en el Washtenaw Community College en Michigan (MCity) comenzó para los técnicos de movilidad —los mecánicos automotrices del futuro— mientras el estado trata de adelantarse a los nuevos empleos que surgirán con los avances en el transporte por carretera.

Este tipo de capacitación formará parte de la información compartida entre Michigan y el Reino Unido bajo un nuevo acuerdo que se firmó el pasado lunes.

Según el convenio que firmó el gobernador de Michigan, Rick Snyder, y el ministro de empresas del Reino Unido, Richard Harrington, agencias y compañías que se encuentren en las zonas de Detroit en Estados Unidos (EU), Warwick y Londres en Reino Unido, compartirán tecnología e ideas para el futuro del transporte por carretera.

Las áreas de colaboración abarcan desde asegurar vehículos de autoconducción hasta tecnología para autopistas inteligentes. Michigan firmó acuerdos similares con Austria, los Países Bajos, zonas de Canadá y está evaluando acuerdos similares en Asia, dice Snyder.

La llegada de los autos eléctricos, la tecnología de autoconducción y la conectividad traen enormes implicaciones para los empleos, así como la necesidad de desarrollar instalaciones de prueba que puedan lidiar con las nuevas tecnologías.

Por ejemplo, Michigan experimenta con la forma de crear nuevos puestos de trabajo a medida que evoluciona la tecnología, como técnicos para limpiar y reparar sensores de vehículos de autoconducción.

“Estas son las personas que van a estar en todos los principales centros de reparación del mundo”, dice Snyder, y agrega: “Ya comenzaron el programa porque la industria va a contratar a los primeros graduados en 5 a 10 años. Es una necesidad especializada, ya que el técnico automotriz tradicional realmente no está preparado para hacerlo”

Snyder menciona que la necesidad de que los trabajadores adopten nuevas habilidades es clave para atraer talento, y “algunos de los grupos alrededor del área de Warwick tienen la misma mentalidad”.

Según el convenio, organismos como el Centre for Connected and Autonomous Vehicles Transport Systems Catapult del Reino Unido, trabajarán con centros de Michigan, como el campo de pruebas de vehículos autónomos, el American Centre of Mobility —que se construyó en una antigua fábrica de bombarderos— y MCity.

Snyder también dice que Londres tiene el mejor modelo de todo el mundo para obras viales, al utilizar actualizaciones para instalar tecnología que se utilizará en el futuro para comunicar retrasos en el tráfico o rutas alternativas.

El público no aceptará la tecnología de autoconducción en los vehículos a menos que vean los beneficios que se derivan de ella, y es una posibilidad utilizar los datos de los automóviles conectados a internet para informar a los demás usuarios del camino sobre las demoras o las malas condiciones del tiempo que les esperan.

En otras palabras, el gobernador quiere que las personas que no tienen automóviles con tecnología avanzada comprendan y aprecien su valor. “De otra manera, tienes un problema serio con ‘los que tienen’ y ‘los que no tienen’”, dice.

Ese tipo de sistema requiere grandes actualizaciones de las carreteras con paneles de información, como autopistas inteligentes. “Puedes arrasar ese camino una vez y hacer todo el trabajo al mismo tiempo, lo observamos en todo el mundo y el mejor modelo que encontramos realmente está en Londres”, comenta.

En una entrevista de diversos temas en su visita al Reino Unido este fin de semana, Snyder dice que las compañías de automóviles que hacen pruebas de los vehículos de autoconducción deberían “recibir el beneficio de la duda” con las reglas de las pruebas.

Michigan aprobó reglas que le permiten a las empresas hacer pruebas de coches de autoconducción sin la necesidad de que esté un conductor de seguridad detrás del volante, algo que Reino Unido presentará el próximo año para permitir que los coches de autoconducción operen libremente a partir del 2021.

Sin embargo, una serie de accidentes recientes, como el de Uber, que en modo de conducción autónoma, mató a un peatón en Arizona, planteó inquietudes de seguridad sobre la velocidad a la que se realizan las pruebas. “Si vamos a marcar un límite, deberíamos darles algún beneficio de la duda”, dice.

“En la medida en que lo demuestren y que se hagan responsables, es cuando nosotros o el gobierno deberíamos intervenir para elevar el nivel”, explica. También menciona que las negociaciones entre EU y China deberían centrarse en la propiedad intelectual. “Creo que hay cuestiones importantes sobre la propiedad intelectual que deben abordarse con China. No se sabe si los aranceles comerciales son la respuesta, pero creo que es importante tener un diálogo”, puntualiza Snyder.