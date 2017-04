Burger King ‘secuestra’ sistema Google Home

San Francisco

En el evangelio de la mercadotecnia dice que la mejor publicidad es la que hace que la gente hable, incluso si Pepsi no está de acuerdo después de su reciente escándalo con Kendall Jenner.

Esta semana, Burger King logró capturar la atención de la clase tuitera con un truco ingenioso que pudo surgir directamente de un libro de ciencia ficción.

Un anuncio de 15 segundos —que salió al aire primero en YouTube para después aparecer en la televisión estadunidense— se diseñó para activar el Google Home de los espectadores, el rival de la compañía de búsquedas de la bocina inteligente Echo, de Amazon, al preguntarle: “Muy bien Google, ¿qué es la hamburguesa Whopper?”

El asistente de Google que se activa con voz responde al desplegar una lista de los ingredientes de la Whopper, que toma directamente de su página de Wikipedia.

Este no es el único ejemplo de que un televisor active una bocina inteligente, pero parece que es la primera vez que un anuncio lo hace de manera deliberada.

El ejemplo más famoso —que ya cayó en la sabiduría popular de la industria de la tecnología— es un reportaje de un noticiero de televisión sobre una niña de seis años que le pidió una casa de muñecas a Echo de Amazon sin permiso de sus padres. Se informó que la repetición de un locutor de San Diego de la frase “Alexa me ordenó una casa de muñecas” desató un diluvio de compras no solicitadas de los Echos de los espectadores, a los que despertó la televisión.

El incidente es difícil de verificar; el sitio de comprobación de hechos Snopes no logró encontrar evidencia de sandieguinos indignados o legiones de carteros cargando decenas de casas de muñecas. Snopes señala que Alexa, el asistente de Echo, pide una confirmación verbal sobre cualquier pedido antes de colocarlo, dando oportunidad para evitar un gasto no deseado.

Sin embargo, parece que inspiró a los publicistas de Burger King, cuya táctica puedo confirmar con la prueba que hice y que funcionó, por unas horas, al menos.

Después de los gritos de ira predecibles del Twitterati, parece que Google encontró silenciosamente una forma de evitar que el anuncio active Home. Google no respondió a mis preguntas sobre si lo hizo y cómo lo hizo, pero parece claro que el grupo de internet no estaba muy contento de que alguien secuestrara su sistema de esta manera. Una persona familiarizada con el asunto dijo que Google no participó en el desarrollo del anuncio de Burger King antes de la transmisión.

Sin embargo, Google mismo no se ha negado a usar Home para propósitos promocionales que fueron inesperados y que no fueron muy bien recibidos por los usuarios. Apenas hace unas semanas, Google dio un reconocimiento imprevisto a la película La bella y la bestia, de Disney, cuando los usuarios le pedían a su Home “cuéntame de mi día”. Google eliminó rápidamente el promo después de la respuesta no deseada, y admitió: “Podríamos hacerlo mejor en este caso”.

Esos dos ejemplos de spam por medio de inteligencia artificial muestran lo poco que todavía entendemos cómo los asistentes virtuales, como Alexa, de Amazon, y Assistant, de Google, nos van a afectar cuando la adopción sea más generalizada.

Cuando comparé Echo con Home el año pasado, me incliné por Home (que recientemente se lanzó en Reino Unido) porque el motor de búsquedas de Google es mejor que Amazon para encontrar respuestas de una gama amplia de preguntas. Una prueba reciente que realizó Forbes, en el que le preguntó a los dos la misma serie de 54 preguntas, encontró que Assistant, de Google, superó a Alexa, que respondió correctamente menos de la mitad.

Pero en el caso de Burger King, Google Home depende de Wikipedia para sus respuestas, lo que llevó a que algunos manifestaran modificaran la página de Whopper para sugerir que en realidad contenía cianuro, uñas de pies o niños. Ese tipo de travesura puede parecer una justa represalia bajo las circunstancias, especialmente cuando supuestamente se descubrió al personal de Burger King editando su página de Wikipedia antes del truco de esta semana.

Pero en los últimos meses, los resultados de las búsquedas de Google han sido objeto de críticas porque en los resultados surge la negación del holocausto y otras “noticias falsas”. Esto es bastante preocupante cuando se ve en blanco y negro en una pantalla de computadora; pero cuando una voz robótica la lee en voz alta puede parecer más ofensivo —o peor— más difícil de detectar (reporteros de The Verge lograron que su Home lanzara inocentemente las ediciones ofensivas sobre la Whopper).

Lo que aprendimos sobre Google Home, al menos, es que el grupo de internet sabe cómo apagar un activador de voz en particular cuando quiere hacerlo , probablemente al revisar la “huella digital” del audio” en una lista negra en la nube antes de permitir una respuesta.

Lo que no sabemos es bajo qué circunstancias Google elige censurar de esta manera o qué otra cosa puede estar en la lista negra. Cuando intenté reproducir el video de Whooper más tarde el miércoles, las luces del Home parpadearon para mostrar que escuchó su nombre pero después quedó en silencio, sin dar una explicación.

Una forma de resolver este problema es identificar a cada dueño de Home por su propia voz, para evitar que otros —ya sea mercadólogos de comida rápida o compradores de seis años— maltraten al asistente de inteligencia artificial.