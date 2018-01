Bancos ganadores

JPMorgan no perdió el tiempo. Pocos minutos después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (EU) anunció que aumentaría las tasas de interés un cuarto de punto a mediados del mes pasado, el banco más grande por activos en Norteamérica dijo que haría lo mismo en su tasa principal de préstamos, entonces de 4.25%. Millones de titulares de tarjetas de crédito y pequeñas empresas deudoras pagarían 25 puntos base más de interés efectivo al día siguiente.

¿Pero los ahorradores regulares también obtendrían un aumento automático, a través de tasas más altas sobre sus depósitos? Eso no sucederá. Las tasas para los ahorradores se mantendrán sin cambios, confirmó un portavoz de JPMorgan.

Esa capacidad de ganar más en activos, mientras que pone un tope al costo de los pasivos a los depositantes, debe mantener contentos a los accionistas de los bancos estadounidenses este año. Los analistas e inversionistas dicen que, incluso después de dos años consecutivos con un destacado desempeño, el panorama para las acciones de los bancos permanece brillante.

En 2016, bancos como JPMorgan, Bank of America y Citigroup le restaron importancia a años de bajos rendimientos después de la crisis, superando la mayoría de las referencias, impulsados por la perspectiva de tasas de interés más altas, impuestos más bajos y una regulación más ligera bajo el nuevo régimen del presidente Donald Trump. En 2017 los grandes bancos se beneficiaron otra vez, ya que los tres incrementos de la Fed en las tasas, mejoraron los márgenes de interés netos, o la diferencia entre el rendimiento de los activos de los bancos y las tasas que pagan sobre el dinero prestado.

De acuerdo con Jason Goldberg, analista de Barclays, el costo promedio de los depósitos de los grandes bancos subió 17 puntos base en los dos años hasta finales del tercer trimestre de 2017, lo que implica que solo transfirieron 17% del aumento de 100 puntos base en la tasa de fondos federales durante ese periodo. En el último ciclo de aumento de tasas de la Fed, el promedio fue de alrededor de 60%.

Muchos gestores de fondos están dispuestos a apostar por mayores ganancias en los precios de las acciones, sobre todo si los bancos se mantienen firmes en los costos de fondos, y si las principales agencias reguladoras —todas con excepción de una estarán bajo la dirección de funcionarios nombrados por el presidente Trump para mediados de año— responden a las órdenes de la Casa Blanca de flexibilizar las reglas de la era Obama.

Las tasas más bajas de impuestos también ayudarán con aumentos particularmente grandes para los bancos que se centran en EU, como Wells Fargo y US Bancorp. Y si los ingresos de los mercados de capitales aumentan después de un año relativamente aburrido, y el crecimiento de los préstamos comienza a acelerarse, mucho mejor.





“Ha sido una buena racha (para las acciones bancarias), pero creemos que el telón de fondo sigue siendo favorable”, dice Tom Bergeron, gerente de Fondos Senior de Frost Investment Advisors en San Antonio, Texas, quien tiene 3,700 millones de dólares (mdd) en activos bajo gestión. Mantiene una posición sobreponderada en los bancos y en Bank of America —la más sensible a los incrementos de las tasas de interés— en particular.

Otros apuntan a las acciones que, por una razón u otra, se quedaron fuera del gran repunte del año pasado. Un ejemplo es Goldman Sachs, uno de los “perros” de 2017, según Michael Farr, presidente de Farr, Miller & Washington, un gestor de inversiones con aproximadamente 1,400 mdd en activos bajo gestión. Los trimestres sucesivos de cifras rutinarias en la unidad principal de operaciones de renta fija de Goldman significaron que la acción quedó rezagada con respecto a las de sus pares durante todo el año, con una aumento de solo 7%, muy por debajo de Bank of America (34%) o Morgan Stanley (25%).

David Neuhauser, fundador y director general de Livermore Partners, un fondo de cobertura que se impulsa por eventos con aproximadamente 100 mdd de activos bajo su gestión, dice que este año hay un “panorama más equilibrado” para el sector en su conjunto. “Pero mientras las cosas continúen y las tasas aumenten, se crearán grandes oportunidades”.