Compras online durante el vuelo

Las aerolíneas corren el riesgo de perder 30,000 millones de dólares (mdd) de ingresos adicionales a menos de que adapten sus modelos de negocios para tratar a los pasajeros como consumidores en línea en lugar de viajeros, de acuerdo con el informe de la London School of Economics y del operador de satélites, Inmarsat.

La banda ancha para navegar en internet durante el vuelo llevará nuevos servicios como películas de alta velocidad, streaming de programas de televisión y compras en línea a los pasajeros, y tiene el potencial de crear un mercado global de 130,000 mdd en los próximos 20 años.

La participación que podrían captar las líneas aéreas, que permitirá el acceso a estos servicios durante los vuelos a una audiencia cautiva, se prevé que suba de 900 mdd en 2018 a 30,000 mdd en 2035. El informe estima que para 2035, esto podría sumar cuatro dólares por pasajero a los 17 dólares que ganan con los servicios complementarios como compras de productos duty free o alimentos y bebidas.

Los servicios complementarios se han vuelto cada vez más importantes para las aerolíneas en el mundo, pues la llegada de las líneas aéreas de bajo costo redujo las tarifas y minó la influencia de las aerolíneas existentes en los viajes aéreos. El informe estima que los servicios complementarios que no son de banda ancha generan unos 60,000 mdd en ingresos adicionales para las aerolíneas.

TE RECOMENDAMOS: Este año, 3 mil millones de internautas en el mundo

El año pasado, las 10 principales líneas aéreas, si se clasifican según ingresos complementarios totales, ganaron 28,000 mdd por estos servicios adicionales, en comparación con 2,100 mdd en 2007, de acuerdo con IdeaWorksCompany y CarTrawler.

Las nuevas constelaciones de satélites que permiten el uso de banda ancha de alta velocidad en los vuelos abren oportunidades adicionales de nuevos flujos de ingresos para las líneas aéreas. Sin embargo, muchas aerolíneas han tardado en reconocer el potencial. “Actualmente, solo 53 de las 5,000 líneas aéreas que se estima que hay en el mundo ofrecen conectividad de banda ancha en vuelo”, concluye el reporte.

Alexander Grous, profesor de medios y comunicaciones de LSE y autor del informe, dice que la mayoría de las aerolíneas se centra en los servicios sencillos del acceso de banda ancha. Pero, añade, podrían aliarse con marcas para ofrecer compras en línea durante el vuelo, con entrega en el destino de las vacaciones o de regreso en la casa. “Las aerolíneas tienen mentalidad de banda ancha y todavía no acogen todo el potencial del comercio electrónico”, dice.

28,000 mdd ganaron en 2016 las 10 principales líneas aéreas por servicios adicionales.



Las líneas aéreas tampoco se enfocan en diferenciar entre el tipo de pasajero, ya sea los que van de ocio o los de negocios, al desarrollar sus estrategias del servicio de banda ancha. “La microsegmentación realmente no existe”, dice. La mentalidad todavía es “de WiFi de banda ancha y no de consumidor que compra. Estos son consumidores, los viajeros no solo son pasajeros que van de un punto ‘a’ a un punto ‘b’”.

David Coiley, vicepresidente de Inmarsat Aviation, dice que las aerolíneas ahora tienen acceso a la red global de banda ancha que puede asegurar servicios consistentes a los pasajeros durante el vuelo. “Superamos los obstáculos de una conectividad poco confiable”, dijo. “Vemos un cambio paralelo en la forma como la gente utiliza la conectividad. Pero las aerolíneas tienen que adaptarse a esta nueva oportunidad”.