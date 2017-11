Alto a la plaga de acoso sexual

Desde que estalló el escándalo de Harvey Weinstein en Estados Unidos, el país de Simone de Beauvoir tuvo su propia versión más cruda de la campaña #MeToo que llevó a las mujeres de todo el mundo a compartir en las redes sociales sus experiencias personales de acoso sexual.

#Balancetonpor —literalmente “delata a tu cerdo”— alentó a las mujeres a dar el nombre y avergonzar a sus acosadores y agresores.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n