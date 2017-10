Acciones de Netflix, en máximo histórico por alza de tarifas

Los Ángeles y Nueva York

Netflix aumentará hasta 17 por ciento sus precios en Estados Unidos y Reino Unido, con lo que parece cubrir su creciente inversión en contenido original. La medida hizo que las acciones del servicio de streaming de video llegaran a un máximo histórico en un día.

Los planes de Netflix fueron gastar 6 mil mdd este año en series y películas originales que incluyen Okja, Stranger Things y Orange is the New Black. Esa inversión aumentará a 7 mil mdd el próximo año, dijeron los ejecutivos.

Netflix se apresura a llenar su colección en un momento en que algunos de sus antiguos socios de medios, entre ellos Disney, retiran su catálogo para lanzar servicios de streaming rivales. También se enfrenta a la creciente competencia de compañías como Amazon, Hulu, YouTube, Facebook y Apple, las cuales invierten en contenido original para su transmisión.

Si bien el plan Básico, de menor costo, se mantendrá en 7.99 dólares al mes en EU y 5.99 libras en Reino Unido, su nivel más popular, el Estándar, con video de alta definición, costará un dólar más para alcanzar 10.99 dólares (y 50 peniques más en Reino Unido para llegar a 7.99 libras).

La suscripción Premium, que incluye cuatro pantallas simultáneas y video Ultra-HD 4K, aumentará de 11.99 a 13.99 dólares en EU, en Reino Unido subirá de 7.99 a 8.99 libras.

Los clientes comenzarán a recibir las notificaciones del aumento de precios a finales de mes. Los incrementos, que son tanto para los suscriptores actuales como para los nuevos en dos de sus mercados más grandes, se producen después de los aumentos en Australia, Canadá y Brasil a principios de este año.

“De vez en cuando, los planes y la fijación de precios de Netflix se ajustan para que podamos agregar más programas de televisión y películas exclusivas, introducir nuevas funciones y mejorar la experiencia general para ayudar a los miembros a encontrar algo grandioso que ver de una manera incluso más rápida”, dijo la empresa.

El servicio anunció por última vez un incremento de precios en octubre de 2015 para nuevos clientes en EU, y el aumento entró en vigor para los clientes existentes un año después.

Analistas de UBS dijeron que creen que Netflix sostuvo su impulso de crecimiento de suscriptores a lo largo del tercer trimestre, “a pesar de que parece que tiene una lista de contenido original más débil en comparación con el tercer trimestre de 2016, lo que sugiere que el crecimiento se impulsa más por una amplitud general de contenido en Netflix, el streaming alcanza una masa crítica en muchos de los mercados internacionales y una sólida ejecución de mercadotecnia y tecnología”.