Las acciones de naviera Maersk se hunden 9%

El grupo naviero de transporte por contenedores más grande del mundo intensificó sus advertencias sobre una guerra comercial entre Estados Unidos y China ya que los inversionistas en AP Moller-Maersk se asustaron con los crecientes riesgos geopolíticos y pérdidas continuas.

El valor de las acciones del grupo danés de transporte marítimo y logística cayó más de 9 por ciento el jueves para ubicarse por debajo del nivel de hace casi dos años cuando Maersk anunció una decisión radical para dividirse y vender sus operaciones de petróleo y energía.

“Vemos un aumento significativo en las tensiones entre China y Estados Unidos. Una guerra comercial será un enorme problema para los envíos de contenedores, pero también para el mundo y los estadunidenses, y para el caso los chinos”, dijo Soren Skou, director ejecutivo de Maersk, a Financial Times.

Maersk controla alrededor de 19 por ciento del transporte de mercancías por mar y se considera un barómetro del comercio mundial. En los últimos trimestres batalló, con una caída de un tercio de sus acciones desde julio pasado debido a que los precios más altos del combustible perjudicaron su operación naviera.

Sus pérdidas por operaciones continuas se profundizaron en el primer trimestre de 124 millones de dólares (mdd) hace un año a 220 mdd. Skou dijo que las operaciones de envíos por mar de Maersk tuvieron un “problema de costos” y se comprometió a tomar medidas para cerrar algunas de las rutas más pequeñas para reducir la capacidad al igual que buscar llenar mejor los barcos actuales.

El margen operativo en su sector oceánico, que incluye los envíos de contenedores, fue solo de 7 por ciento, en comparación con 13 por ciento para todo 2017. Después de años de tener un margen de al menos 5 puntos porcentuales por encima del promedio de la industria, Maersk ahora está en línea con sus competidores.

“Esto no es satisfactorio. No tiene caso ser el grupo naviero más grande si no se traduce en márgenes superiores al promedio”, dijo Skou.

El jefe de Maersk le restó importancia a las sugerencias de que su puesto está bajo presión, a pesar de la preocupación de algunos analistas de que el grupo batalla operativamente al mismo tiempo que trata de lograr su división.

“En términos generales, que ser un director ejecutivo de una gran compañía tiene una gran una gran presión. Estoy seguro de que tenemos la estrategia correcta. Nadie sugiere que volvamos a ser un conglomerado”, dijo, y agregó que tardaría al menos otros 18 meses para que la empresa esté donde quería estar.

El grupo danés se mantuvo fiel a su pauta anual de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de entre 4 mil y 5 mil millones de dólares después de reportar una cifra de 669 mdd en el primer trimestre. Pero advirtió que había una creciente incertidumbre debido a las tensiones comerciales.

“Se habla más de una guerra comercial”, dijo Skou. “Durante una o dos décadas, toda la conversación comercial iba en la dirección correcta. Ahora estamos en un lugar diferente donde difícilmente se hacen nuevos acuerdos comerciales e incluso estamos viendo la discusión de deshacer algunos acuerdos actuales”.