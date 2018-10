Milenio Digital

Esta mañana Meghan y Harry anunciaron que esperan a su primer bebé para la primavera de 2019. Esto significa que la duquesa de Sussex tiene ya poco más de tres meses de embarazo y que, pese a convertirse pronto en mamá, aún hay deberes reales que debe seguir.



Pero como son parte de la realeza, la llegada de un nuevo bebé real tiene sus reglas y protocolos que seguir. Como avisarle primero a la reina sobre el nuevo integrante y si el bebé de Harry y Meghan llevará el título de príncipe o princesa.

Los primeros en saber



Normalmente, son los papás de la pareja los primeros en saber que se convertirán en abuelos. Pero no en el caso de la realeza. Aquí, la primera en saber que Meghan y Harry esperan un bebé fue la reina Isabel II, abuela de Harry.

Después de habérselo comunicado -en esta ocasión durante la boda de Eugene de York, el príncipe Charles y Doria Ragland, mamá de Meghan, fueron los segundos en enterarse.





No habrá baby shower

Una práctica común para recibir a un nuevo bebé que los de la realeza británica no siguen. De acuerdo con Victoria Arbiter, experta en la familia real, ellos no organizan baby showers porque se vería como algo inapropiado, pues no hay cosas que no puedan comprar por ellos mismos. Así que tienen que regresar respetuosamente todos los regalos que reciban, explicó a ABC News.

Los bebés reales deben tener al menos tres nombres

Si de por sí ya es difícil escoger un nombre para el bebé, ahora imagina tres o cuatro. Harry y Meghan deberán escoger además, nombres que sean tradicionales y significativos dentro de la familia real.



Varios han señalado que la pareja podría escoger Diana en honor a Lady Di en caso de que sea una niña o Alberto o Philip, como su bisabuelo, si es un niño.



El nombre completo de Harry, por ejemplo, es Henry Charles Albert David, en honor a su papá y a su tatarabuelo.





¿Será un príncipe o princesa?

Todo depende de la reina. Si revoca un protocolo que data de 1917, el próximo miembro de la familia real y el cual será el séptimo en la línea al trono, podría tener el título; de lo contrario, sólo podría ser un Earl o una Lady.



El protocolo actual, impuesto por el rey Jorge V –papá de la reina Isabel II, establece que sólo los nietos de los hijos del soberano en turno, tendrán los títulos de Su Alteza Real, siendo en este caso Harry y William.



De no revocarse el decreto, al ser un decendiente muy lejano del trono, sólo llevará el título de Earl of Dumbarton si es varón y Lady (nombre) Mountbatten-Windsor si es una niña.

El sexo del bebé es secreto

Puede que los papás o la reina sepan si será un él o ella el próximo bebé, pero el público en general no sabe el sexo del bebé hasta el día de su nacimiento, cuando se hace el anuncio público en las puertas del Palacio de Buckingham o, actualmente, a través de las redes sociales.





Permisos de maternidad

Los miembros de la realeza que están esperando un bebé suelen seguir con su agenda de actividades, aunque de manera limitada. Y no será hasta que el bebé nazca que Meghan podrá tomarse un tiempo para disfrutar su nueva etapa como mamá.

Kate, quien dio a luz al príncipe Louis a finales de abril de 2018, regresó a sus actividades comunes luego de casi cinco meses.













