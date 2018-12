Redacción

No es de ahora. Si algo ha caracterizado durante años a Michelle Obama es marcar tendencia y proyectar fuerza y seguridad en cada escenario que se presenta. Ahora, la ex primera dama de Estados Unidos a dado de qué hablar por su look durante la presentación de su libro Becoming.

En una entrevista con Sarah Jessica Parker en Nueva York, Michelle lució una larga túnica de seda amarilla y unas botas brillantes hasta el muslo, atuendo de la firma Balenciaga.

El impactante vestido de Michelle es de la la colección primavera-verano 2019 de la firma, la cual aun no está a la venta.

Pero el protagonismo se lo llevaron las botas mosqueteras brillantes, también de Balenciaga, que cuestan alrededor de 4 mil dólares.

La ex primera dio una lección de moda a Sarah Jessica Parker, que apostó por un vestido de lentejuelas burdeos y stilettos metalizados en el mismo tono.





En la entrevista, Michelle habló sobre la influencia que ejerció sobre la moda durante los ocho años que permaneció en la Casa Blanca.

"Sabía que con mi ropa estaba haciendo una declaración, así que pensamos que por qué no utilizar esta plataforma para lanzar a algunos diseñadores jóvenes que normalmente no recibirían este tipo de atención, porque puedes cambiar sus vidas, y es una de las razones por las que elegimos a Jason Wu para el vestido del baile de investidura", dijo.

Contó que Wu no se lo esperaba, al contrario de otros grandes diseñadores, que pensaban que merecían vestirla para ese gran acontecimiento.

Reveló también que evitaba llevar creaciones de diseñadores que no transmitieran un espíritu positivo.

"Podía darme cuenta al ver cómo trataban a mi personal o las personas que trabajaban con ellos".





El renovado estilo de Michelle Obama, mucho más moderno y atrevido, es obra de su estilista de cabecera, Meredith Koop, que publica imágenes en su cuenta de Instagram con los looks de la ex primera dama.















¿Te gustó este look de Michelle Obama?















Con información de El Mundo

