Una celebración británica para cooperar con el Juguetón

Eduardo Gutiérrez Segura

Entre los frondosos árboles del Jardín Winston Churchill, al lado de una de las zonas más transitadas de Polanco, la Estación Emblemática #METROUKMX, los mexicanos celebraron una Navidad distinta, con la fusión musical y visual de la cultura británica, los típicos villancicos, nieve (artificial), personajes icónicos, pero con el folclor mexicano de utilizar petates para sentarse en el frío pasto.



Corin Robertson, la embajadora británica en México, encabezó la jornada que tuvo un fin altruista: recaudar regalos para los niños de El Juguetón, que año con año realiza Tv Azteca el Día de Reyes, para llevar alegría a los niños más necesitados de todo el país. El premio a quien llevaba un obsequio fue un bote de palomitas y un termo lleno de chocolate calientito.



“Tengo muchísima suerte de ser la embajadora británica en México, porque tenemos una relación bilateral muy fuerte desde hace siglos, pero sobre todo ahora con los vínculos a nivel del comercio, cultura y educación. Estamos colaborando en el tema de la movilidad y las ciudades del futuro, intercambiamos ideas y expertos para trabajar en esto”, dijo Robertson en entrevista para M2.



La diplomática enfatizó en la importancia de la existencia de una parada del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) con temática alusiva a las bondades en cine, música y tradiciones de Reino Unido, por lo que invitó a la gente a recorrerla para conocer más de la cultura en la que nacieron los irrepetibles The Beatles o el tan popular desde siempre grupo Queen.



“Estamos muy contentos de haber realizado el proyecto de la Estación Emblemática Británica en el Metro Auditorio, porque es la posibilidad de invertir un poquito en el STCM y al mismo tiempo proyectar la imagen de nuestro país y la importancia de la relación bilateral con México”, abundó la embajadora británica.



La sucesora del señor Duncan Taylor agradeció la pasión que la nación siente por la familia real, que es la mejor representación de la tradición británica en el mundo:



“Es muy benéfica para nuestro país, nos ayuda a proyectar una imagen, todo el mundo reconoce a la reina Isabel II, a la princesa Diana y se interesa en la boda real de este año y los bebés que nacen”.



La embajadora también manifestó que ve con buenos ojos historias como The Crown, de Netflix, o la exitosa Downton Abbey, de Carnival Films y Masterpiece: “Me encanta que a los mexicanos les guste la familia real y los programas que se tratan de las tradiciones británicas, eso me impresiona mucho, que les fascinen nuestras tradiciones y quiero fortalecer esa relación cultural”.



Pero, Robertson también es fanática de idiosincrasia nacional: “Me fascina la cultura mexicana, por eso quise venir aquí; me gusta la literatura, la comida, la música y todo lo que hay, es una cultura muy alegre, con muchos colores, vibrante y la gente es muy amable y simpática, lo británicos no son tan alegres. El tequila, el mezcal y el mariachi me encantan (risas)”, aceptó.



Mientras M2 charlaba con la funcionaria, el público disfrutaba de la actuación de la Orquesta Sinfónica de Francisco González Ceballos, que ofreció un programa con más de una decena de piezas, entre las que destacaron las versiones de “Bohemian Rhapsody” y “Radio Gaga”, de Queen, o “Yesterday” de The Beatles.



“Hicos es una combinación (de pop y clásico) para que la gente no se vaya nada más con villancicos. Es importante escuchar a Freddy Mercury (valorarlo) como compositor y el legado que nos dejó, tanto me hablaron de él y vi sus partituras y es una riqueza en todos los aspectos, igual que The Beatles, van a vivir siempre, porque su música es exquisita”, expresó González.



Con la finalidad de llevar a los espacios públicos esta oferta sonora, pero también otras artes, durante esta peculiar celebración británica navideña, la gente que llevó un juguete o los curiosos que decidieron unirse al festejo, disfrutaron de la exhibición del filme Love Actually (2003), cómodamente acostados o sentados en petates sobre el pasto.



Y ADEMÁS



EN PAREJA

Entre quienes se deleitaron con la música de la orquesta sinfónica y la película protagonizada por Keira Knightley, Hugh Grant, Liam Neeson y Emma Thompson, estuvieron Ricardo Garduño y Raquel Yuridia.



GRATITUD

“Es un evento cultural mágico y bonito, la verdad el tiempo de la música fue breve, pero sabemos lo costoso que es traer a una sinfónica, entonces lo agradecemos enormemente y estamos disfrutando la noche”, dijo Garduño.



FUTURO

Corin Robertson, embajadora de británica en México, adelantó que tras el brexit, Reino Unido pretende realizar negociaciones directas para establecer un Tratado de Libre Comercio con México.