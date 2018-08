Milenio Digital

Una de las canciones más populares de Aretha Franklin es, sin duda, Respect. Este cover a Otis Redding fue lanzado en 1967 y su éxito está lejos de aquel que tuvo la canción original. En ésta, Aretha hace una fuerte declaración: “R.E.S.P.E.T.O, descubre lo que significa para mí”.



Y es que la versión original estaba lejos de ser el reclamo de una mujer para que su pareja la respetara, era todo lo contrario. Otis la escribió harto de que al regresar a casa luego de una gira, su esposa no le diera la atención que él pensaba merecía por llevarle dinero a casa.



Al retomarla, Aretha le hizo algunos cambios a la canción que había sido medianamente exitosa. No sólo aceleró el ritmo sino que también alteró ligeramente la letra para que, en vez de que fuera un hombre el que hacía el reclamo, fuera la mujer.

De este modo hizo que la canción hablara de cómo un hombre debe ganarse la admiración de la mujer y respetarla. Todo queda reforzado con otro cambio que hizo Aretha al deletrear la palabra “respeto”para que, después, sus hermanas Carolyn y Erma hicieran coros con la frase “sock it to me”, que en realidad suena como "suck it to me", frase utilizada para referirse al sexo oral, con lo que Aretha reforzó el doble sentido de la canción.



El resto es historia. La versión de Aretha llegó a ser la número uno en las listas de popularidad y es, actualmente, una de las canciones más conocidas de la Reina del Soul.





mrf​

​

​