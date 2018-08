si eres de los mexicanos que viven en otros países y viajan frecuentemente con sus perros o gatos, esto te interesa.

Desde enero de este año, el servicio nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria de México impuso el programa mascota viajero frecuente con el propósito de agilizar la atención de los usuarios que viajan con frecuencia con sus perros y gatos.



Ahora es más fácil y ¡gratis!, sólo debes solicitar tu ingreso al programa, llenar la solicitud y adjuntar un certificado de salud de tu mascota emitido por un mvz particular (autorizado por senasica).



• Durante un periodo de seis meses, ya no presentarás otro certificado de salud.

• Minimizas el tiempo de espera.

• No será nece sario el registro de d atos.

• No tendrás que esperar hasta que se elabore el certificado de importación,

éste será enviado por correo electrónico.



Para más información visita: www.gob.mx/senasica