Rogelio Loredo Mafud

Si esta Navidad te tocó llevar algunos bocadillos para la cena, pero no tienes idea de que cocinar o no confías mucho en tus habilidades como chef, no te preocupes.

El chef Guillermo Mateos de la Mora del Instituto Gastronómico ASPIC nos explicó cómo preparar tres sencillas pero deliciosas entradas para sorprender a todos tus familiares durante la cena navideña.

Canapé de rollo de pavo relleno



Ingredientes:

-Pechuga de pavo 400 gr

-Carne picada de res 200 gr

-Cebolla picada. 100 gr

-Ajo picado. 40 gr

-Nuez picada 50 gr

-Almendra picada 35 gr

-Aceitunas picadas 50 gr

-Pasitas 50 gr

-Aceite de oliva

-Pimienta y sal

-Pan rebanado y horneado

Preparación:

Antes que nada se deberá preparar el relleno, por lo que necesitarás poner un poco de aceite de oliva en un sartén caliente. Después deberás agregar la cebolla y el ajo para que se vaya cocinando a fuego alto hasta que la cebolla quede de un color transparente y el ajo dorado.

Luego de dos minutos aproximadamente, agrega la almendra y a continuación, una vez que se integre la almendra, agrega la nuez hasta que se seque la preparación. Después, agrega las aceitunas (negras o verdes) y luego las pasitas. Deja freír la preparación durante otros dos minutos hasta que ninguno de los ingredientes se peguen en el sartén.

A continuación, agrega la carne de filete de res, que deberá estar picada finamente para que se cueza. Mientras la carne está en el sartén, sazónala con un poco de sal y pimienta. Es importante mover todo el tiempo la preparación para que la carne se selle y no se desjugue; de esa manera se mantendrá suave y no perderá el sabor.

Una vez que tengas tu relleno listo, colócalo sobre la pechuga de pavo que posteriormente enrollaras con papel aluminio. Asegúrate de que las puntas queden bien enrolladas para después meterlo al horno durante 20 minutos.

Luego de sacar el rollo del horno, corta las puntas para después desenvolverlo. Tras quitarle el papel aluminio, corta el rollo en pedazos lo suficientemente pequeños para que quepan encima del pan.

Por último, deberás agregar un poco de jalea de arándano y una mora azul encima del rollo para completar este canapé.

Papitas rellenas de romeritos

Ingredientes:

-Papas 500 gr

-Romeritos limpios y cocidos. 400 gr

-Camarón pacotilla 350 gr

-Tiritas de nopal

Preparación:

Cocer las papas y después cortarlas a la mitad para hacerles un agujero que será rellenado con los romeritos previamente preparados.

Una vez rellenas, agrega un camarón pacotilla sobre los romeritos y una tirita de nopal.

​Canapé caprese

Ingredientes:

-Pan rebanado y horneado

-Queso mozzarella rebanado 400 gr

-Jitomate cherry rebanado. 300 gr

-Aceite de oliva

-Hojas de albahaca

Preparación:

Este es el bocadillo más sencillo de preparar. Lo único que debes hacer es colocar dos rebanaditas de queso mozzarella sobre el pan horneado. Después coloca dos rebanadas de jitomate cherry encima del queso y por último una hojita de albahaca. Al final, agrega un poco de aceite de oliva y listo.





RL​