Yunes advierte que si no hay permisos pondrá cámaras en otro lugar

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, advirtió que si el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez, no otorga los permisos para colocar cámaras de seguridad en la ciudad, las instalará en otro lugar.

"Si en un lapso razonable, que no excedería esta semana, no se dieran los permisos, nosotros ese recurso lo tenemos que aplicar en otro lugar", señaló Yunes Linares.

.En tanto, Hipólito Rodríguez dijo que sí quieren que se instalen las cámaras, pero que eso no signifique violar el estado de derecho y afectar a la ciudadanía colocando postes en rampas, áreas verdes y dañando la movilidad urbana.

"Nosotros queremos que esas cámaras se instalen ya, eso de llevarse las cámaras no puede ser, vivimos en un estado de derecho, en una democracia, así que no se puede chantajear al pueblo de Xalapa diciendo que si no me das el permiso para que la empresa ponga la antena, me llevo las cámaras, ese no es un comportamiento civilizado, indicó”.

Llamó al gobernador a dejar de lado las diferencias y trabajar de forma coordinada por la seguridad de los habitantes de Xalapa.

En un comunicado, el gobierno estatal informó que el 1 de marzo solicitaron el permiso a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa, a cargo de la maestra América Carmona Olivares. para instalar 307 postes para cámaras de vigilancia, sin embargo, no han obtenido respuesta.

El 2 de abril, Carmona Olivares respondió por escrito que se debían solicitar a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), a la Delegación del Instituto Nacional de Antropología (INAH) y a la Dirección de Protección Civil Municipal, los permisos para la instalación de los postes para las videocámaras.

Además, Rodríguez acusó que le informaron el lugar donde se colocarían los postes, por lo que se negaron los permisos.

Pese a no contar con los permisos, el gobierno estatal inició la instalación de postes, por lo que el alcalde ordenó poner sellos de clausura en las obras y detener la colocación.

RLO