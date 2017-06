“Yo no los espío”, dice Astudillo a periodistas

Chilpancingo

El gobierno local negó que ejerza espionaje contra comunistas y activistas de organizaciones sociales en el estado de Guerrero, también rechazó que pretenda desaparecer al Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP), único en toda América Latina.

La tarde del miércoles, el gobernador Héctor Astudillo Flores fue cuestionado sobre la presunta compra de equipo de fabricación Israelí durante el mandato del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, con la intención de espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas de organizaciones sociales.

Admitió que ha ordenado a sus colaboradores confirmar la existencia de dicho equipo, sin embargo los resultados han sido negativos.

"Hemos buscado ese equipo, no lo encontramos, entonces no puedo asegurar que alguien lo compró porque yo no lo encuentro", respondió a las interrogantes.

Lamentó que se comente en diferentes espacios, que su administración tenga algún interés en realizar ese tipo de monitoreos, que son ilegales.

"Yo los respeto mucho, lo que menos hago es andarlos espiando", dijo a los reporteros que acudieron al evento en que se informó sobre la declaratoria de Alerta por Violencia de Género en ocho municipios de la entidad.

Ya había terminado la entrevista y se disponía a subir a su oficina, cuando dio un giro, se volvió hacia los reporteros y reiteró: "Yo no los espío, que quede claro".

El FAP no desaparece

La misma tarde del miércoles, representantes de la Secretaría General de Gobierno difundieron un comunicado en el que precisaron que en la modificación a la Ley de Protección a los Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que está por discutirse en el Congreso, el Fondo de Apoyo a los Periodistas, único en el país no desaparece, como se denunció la jornada del martes.

"La Iniciativa de Ley de Protección a los Derechos Humanos y Periodistas establece un Fondo Estatal para la Protección de los mismos", refiere un comunicado emitido por la Secretaría General.

"No abroga la Ley para el Bienestar Integral de los Periodistas, ni el Reglamento para la Operación del Fondo de Apoyo a los Periodistas", indica.

La precisión concluye: "Habrá dos fondos; uno destinado para el bienestar social exclusivamente de los periodistas, operado por Sedesol y el otro, que será de protección a defensores de derechos humanos y periodistas".

Este jueves, grupos de comunicadores se reunirán con la Junta de Coordinación Política del Congreso local para discutir el contenido de la reforma.

MMR